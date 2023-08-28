У Малкома 6 голов и 2 ассиста в 7 матчах за «Аль-Хилаль». Сегодня забил «Аль-Иттифаку»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттифак Александар Митрович Малком Футбол

Малком забил 6-й гол за 7 матчей в «Аль-Хилале».

Полузащитник открыл счет в игре 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:0, первый тайм). Передачу ему отдал форвард Александар Митрович.

Бразилец набрал 8 очков по системе «гол+пас» после перехода из «Зенита». У него 6 голов и 2 ассиста.

Подробно изучить статистику Малкома можно здесь.

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20 комментариев

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Старик Стариканов
Гордость российского футбола
+30
-1
+29
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Лол Лолов
Всё-таки опыт в российском футболе не переплюнуть ни золотыми мячами, ни лигами чемпионов
+15
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Назар Игорь
Пора бы не называть Аль-Хилаль Неймара а только Малкома. Да и зарплаты им поменять. От Неймара в любом клубе только головная боль.
+11
-3
+8
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Николай Корягин
Ответ Anton Kortenko
а где НеймаР?
В тени
+5
0
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Циник Петербургский
Пока инвестиции Аль-Хилаль в Малкома выглядят весьма рациональным вложением. Особенно, если учесть, что это не сотни миллионов, как в других футболистов их лиги.
+5
-1
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Михаил Иванов
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 9+2 за 9 матчей в 38 лет Малком - 6+2 за 7 матчей в 26 лет Вот и всё
Ну И...
Что ?
+4
0
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Пикачу82
До этого россияне разрывали так в Саудовской Аравии?
+4
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Наш пострелёнок разрывает лигу заморскую. Гордость, и только🙌
+2
0
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Кэдди Бэйла
А мне интересно, жителей насильно загоняют на стадионы, или эти сектора фанатов - действительно фан-секторы клубов, которые посещали матчи и раньше?)
+1
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Bernd Leno
Ответ Старик Стариканов
Гордость российского футбола
Тем удивительнее, что Карпин его даже в расширенный список не включил🙆‍♀
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-4
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Бронислав Каминский
Это Малкому надо платить 150млн в год,а не инвалиду Неймару
+1
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Гаврила Ардалионович
Ай-халяль
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KOT_B_yHTAX
Спартакус1984 Не ну ты видел? Ты видел? А зарплаты ты его видел? Чот мало мне кажется отдали , не находишь? пхахаха
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fussballer
Наш человек в Аравии. Разрывает!
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 9+2 за 9 матчей в 38 лет Малком - 6+2 за 7 матчей в 26 лет Вот и всё
Хорош, доказал, что криштик на каплю, но лучше скамеечника Барсы
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Николай Дудочкин
Ответ Пикачу82
До этого россияне разрывали так в Саудовской Аравии?
Не было просто раньше катков Третьяка
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Anton Kortenko
а где НеймаР?
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добрый грек
Ответ Anton Kortenko
а где НеймаР?
На травме
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