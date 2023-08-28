У Малкома 6 голов и 2 ассиста в 7 матчах за «Аль-Хилаль». Сегодня забил «Аль-Иттифаку»
Малком забил 6-й гол за 7 матчей в «Аль-Хилале».
Полузащитник открыл счет в игре 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» (2:0, первый тайм). Передачу ему отдал форвард Александар Митрович.
Бразилец набрал 8 очков по системе «гол+пас» после перехода из «Зенита». У него 6 голов и 2 ассиста.
Подробно изучить статистику Малкома можно здесь.
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