Акинфеев начнет в запасе 4-й матч подряд. В ЦСКА сообщили, что он здоров, но из-за газона в Оренбурге не сыграет

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Оренбург Эдуард Безуглов Здоровье Футбол

Игорь Акинфеев начнет в запасе 4-й матч ЦСКА подряд.

Акинфеев будет на скамейке в игре 6-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».

«Акинфеев полностью здоров и мог выйти на поле.

Но тренерский штаб, учитывая характеристики газона в Оренбурге, принял решение не использовать его. В следующем матче он будет готов занять место в воротах», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Из-за газона страдают всё болельшики ЦСКА
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Федотов на лавку посадил - не отрабатывает в защите
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Пушкин
Ответ ЦСКА1960
А что ему, бегать что-ли в воротах?
А ты знаешь, что и как?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IlyaGrain
Короче стоило Игорю сходить на шоу слуцкого как сразу непруха началась ( здоровья !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Shugurov
Зачем тогда в запас посадили, если нельзя? Вообще бы не полетел!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серега Кузнецов
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Из-за газона страдают всё болельшики ЦСКА
Согласен Федор
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
Ответ IlyaGrain
Короче стоило Игорю сходить на шоу слуцкого как сразу непруха началась ( здоровья !
потому что Ну так нельзя )))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
Газель не завелась? На маршрутке на матч ехал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Очевидное решение. Думаю и чилийца не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Судя по комментариям, деградация населения идет семимильными шагами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Ответ Тимур Таубаев
Не удивлюсь , если Федотов спецом наигрывает Торопа до основы , вот это омоложение состава я думаю никому не нравится , ладно хоть ушедшему Медине и Карраскалю подъехал Давила , ждем ещё Жуниньо, тогда может спокойно будет более менее.
Ну да Игоря бережет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий