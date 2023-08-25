Акинфеев начнет в запасе 4-й матч подряд. В ЦСКА сообщили, что он здоров, но из-за газона в Оренбурге не сыграет
Игорь Акинфеев начнет в запасе 4-й матч ЦСКА подряд.
Акинфеев будет на скамейке в игре 6-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».
«Акинфеев полностью здоров и мог выйти на поле.
Но тренерский штаб, учитывая характеристики газона в Оренбурге, принял решение не использовать его. В следующем матче он будет готов занять место в воротах», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
21 комментарий