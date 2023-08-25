Акинфеев начнет в запасе 4-й матч подряд. В ЦСКА сообщили, что он здоров, но из-за газона в Оренбурге не сыграет

Игорь Акинфеев начнет в запасе 4-й матч ЦСКА подряд.

Акинфеев будет на скамейке в игре 6-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».

«Акинфеев полностью здоров и мог выйти на поле.

Но тренерский штаб, учитывая характеристики газона в Оренбурге, принял решение не использовать его. В следующем матче он будет готов занять место в воротах», – сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

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