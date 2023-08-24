«Гребаный пидор. Сдохни, сукин сын». Фанаты «Осасуны» оскорбляли вратаря «Атлетика» и сборной Испании Симона во время матча
Вратарь сборной Испании Унаи Симон подвергся гомофобным оскорблениям в Ла Лиге.
Во время матча 2-го тура Ла Лиги «Осасуна» – «Атлетик» (0:2) фанаты хозяев оскорбляли голкипера соперников и желали ему смерти.
«Пидор, гребаный пидор. Сдохни, сукин сын. Шлюха из сборной Испании», – такие кричалки скандировали фанаты, о чем стало известно из видео Movistar Plus, опубликованном через несколько дней после игры.
Кроме того, Симону показывали оскорбительные и угрожающие жесты.
Ла Лига пока никак не отреагировала на ситуацию.
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