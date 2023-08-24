«Гребаный пидор. Сдохни, сукин сын». Фанаты «Осасуны» оскорбляли вратаря «Атлетика» и сборной Испании Симона во время матча

Теги Осасуна Атлетик происшествия болельщики ЛГБТ Унаи Симон брань дискриминация контент Футбол

Вратарь сборной Испании Унаи Симон подвергся гомофобным оскорблениям в Ла Лиге.

Во время матча 2-го тура Ла Лиги «Осасуна» – «Атлетик» (0:2) фанаты хозяев оскорбляли голкипера соперников и желали ему смерти.

«Пидор, гребаный пидор. Сдохни, сукин сын. Шлюха из сборной Испании», – такие кричалки скандировали фанаты, о чем стало известно из видео Movistar Plus, опубликованном через несколько дней после игры.

Кроме того, Симону показывали оскорбительные и угрожающие жесты.

Ла Лига пока никак не отреагировала на ситуацию.

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40 комментариев

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damondiamond
у спортса решётки закончились
+92
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Зверёк
Проверка связи:»Pidor,sukin syn.»
+49
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Alexandr Sokolov
Ответ damondiamond
у спортса решётки закончились
Бублик летом весь лимит израсходовал
+33
0
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Давид Agabekyan
Если бы Винисусу так сказали, вой бы на месяца был бы
+16
-2
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lovec23
Лига не отреагировала, вот если бы его кто нибудь поцеловал , тогда бы такое началось ! Штрафы , увольнения , тюремные сроки !
+13
0
+13
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Н.Ф.
Да 3,14доры они все!
© "Брат"
+9
0
+9
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El Kapitan
Разблокированы новые слова, спорц?
+8
0
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Autumn rain
Ну а зачем Ла Лиге реагировать? Там сейчас вся Испания занята линчеванием мужика, который бабу в губы поцеловал.
+6
0
+6
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Пирс Морган
Конечно, Ла Лига не отреагировала, он же не черный
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Александр Александрович
Подумал сперва что это Уткин на Шнякина снова набросился с оскорблениями )
+5
0
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fatei4
Редакторы вконец о×.ели мягко говоря.
+5
0
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sports!
Надо срочно осудить Винисиуса
+5
-1
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Anton Kortenko
а как работает модерация на спортце?
+4
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Пирс Морган
Типичный интеллигентный разговор на спортс среди фанатов до бана
+3
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Shadow1882
Гомофобным? Симон разве гей?
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Александр Зубков
гр###ый пи##р, шл##а , ну пропусти гол, ну пожалуйста, всей Оса##ной просим)
+3
0
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bgdn
Вы вообще а#####
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Игорь Пичугин
Спортс. Ру! Если я скажу что вы такие же как вратарь Атлетика, вы меня задание?
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Overkiller
Ответ Зверёк
Проверка связи:»Pidor,sukin syn.»
Я в подобной новости несколько дней назад прям на русском писал, не забанили )
+2
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Алимжан Мендигалиев
А где #####?
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Артем Русанов
Почему не отреагировала?
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kutavlik
А в чем он провинился? Или реально голубок???
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Felp
Спортс взломали?
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Pb-SE
Ответ Shadow1882
Гомофобным? Симон разве гей?
Спартачи пели "в жоу выеем Широкова Романа"- это значит, что Широков гей?
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Дмитрий Крутенко
Ответ lovec23
Лига не отреагировала, вот если бы его кто нибудь поцеловал , тогда бы такое началось ! Штрафы , увольнения , тюремные сроки !
Если бы его девушка поцеловала, тут необходимо это важное уточнение. Если бы это был парень, то вполне могли бы сожрать Унаи за его гомофобное отвращение к этому)))
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