«Борнмут» подписал хавбека «Лидса» и США Адамса, которого хотел «Челси», за 23 млн фунтов и бонусы

«Борнмут» купил полузащитника «Лидса» и США Тайлера Адамса.

24-летний игрок сборной США подписал контракт на 5 лет.

Стоит отметить, что Адамса хотел «Челси», но сделка сорвалась.

Переход хавбека обошелся «Борнмуту» в 23 млн фунтов плюс бонусы, по данным The Athletic.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 24 матча. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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