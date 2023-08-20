«Борнмут» подписал хавбека «Лидса» и США Адамса, которого хотел «Челси», за 23 млн фунтов и бонусы

Теги Челси сборная США по футболу премьер-лига Англия трансферы Лидс Борнмут Тайлер Адамс Футбол

«Борнмут» купил полузащитника «Лидса» и США Тайлера Адамса.

24-летний игрок сборной США подписал контракт на 5 лет.

Стоит отметить, что Адамса хотел «Челси», но сделка сорвалась.

Переход хавбека обошелся «Борнмуту» в 23 млн фунтов плюс бонусы, по данным The Athletic.

В сезоне АПЛ-2022/23 Адамс провел 24 матча. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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10 комментариев

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Eden Hazard
Ответ Отец Абду
Борнмут отомстил за старшего брата Ливерпуля:)
да нет. Челси отказался, когда замаячила перспектива и Кайседо и Лавиа сразу взять, а так все решено было. Аж как то неудобно перед парнем.
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андрей кольцов
Подумал, что в химки переходит
+1
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rude.
Годное усиление для вишень
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Ksandvankneshas
Борнмут неслабо потратился за последние 2 ТО. Посмотрим, поможет ли это им.
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Акира_1
До сих пор кажется, что мог бы быть выгодный трансфер для Челси в пару к Кайседо. Но, видимо, было принципиально опрокинуть Ливерпуль.
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pit4er
После первого хир ви гоу в Челси Фабрицио Романо на этот раз написал хир ви гоу конфирмед)
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Andrey Yaroslavtsev
За 23 млн фунтов и бутсы.
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Александр Чижов
Срочный санкции на Борнмут как так Теда обхитрили
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