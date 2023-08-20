«Борнмут» подписал хавбека «Лидса» и США Адамса, которого хотел «Челси», за 23 млн фунтов и бонусы
«Борнмут» купил полузащитника «Лидса» и США Тайлера Адамса.
24-летний игрок сборной США подписал контракт на 5 лет.
Стоит отметить, что Адамса хотел «Челси», но сделка сорвалась.
Переход хавбека обошелся «Борнмуту» в 23 млн фунтов плюс бонусы, по данным The Athletic.
В сезоне АПЛ-2022/23 Адамс провел 24 матча. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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