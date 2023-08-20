Хау про 0:1 с «Ман Сити»: «Соперник в какой-то степени душит тебя мячом. Ты устаешь, возвращая владение. Расстроен, что мы не создали больше»

Эдди Хау прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

«Смешанные мысли. Было несколько хороших моментов. У нас были шансы укусить соперника, но не хватило качества. Второй тайм был намного лучше.

Был момент на 60-70-й минуте, и я подумал, что мы можем взять игру под контроль, но нам противостояла очень хорошая команда, несколько раз они играли через прессинг.

Они в какой-то степени душат тебя мячом. Ты устаешь, возвращая его себе, а с усталостью немного снижается уровень принятия решений. Коллективно мы были немного не на высоте.

Я был расстроен, что мы не создали больше. Не хватало последнего паса, у нас было несколько ударов с дистанции, но ничего выдающегося, вот в чем разочарование.

Мы знали, что начало будет очень трудным. Мы уверены в себе и считаем, что можем победить в любом месте, но для этого нам нужно показать свою игру, а сегодня этого не было», – сказал тренер «Ньюкасла».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?