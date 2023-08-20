Хау про 0:1 с «Ман Сити»: «Соперник в какой-то степени душит тебя мячом. Ты устаешь, возвращая владение. Расстроен, что мы не создали больше»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Эдди Хау Футбол

Эдди Хау прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

«Смешанные мысли. Было несколько хороших моментов. У нас были шансы укусить соперника, но не хватило качества. Второй тайм был намного лучше.

Был момент на 60-70-й минуте, и я подумал, что мы можем взять игру под контроль, но нам противостояла очень хорошая команда, несколько раз они играли через прессинг.

Они в какой-то степени душат тебя мячом. Ты устаешь, возвращая его себе, а с усталостью немного снижается уровень принятия решений. Коллективно мы были немного не на высоте.

Я был расстроен, что мы не создали больше. Не хватало последнего паса, у нас было несколько ударов с дистанции, но ничего выдающегося, вот в чем разочарование.

Мы знали, что начало будет очень трудным. Мы уверены в себе и считаем, что можем победить в любом месте, но для этого нам нужно показать свою игру, а сегодня этого не было», – сказал тренер «Ньюкасла».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатая Козляра
Хау, со временем все будет, ты и твоя команда на правильном пути
Просто вы играли с лучшей командой мира и смотрелись вполне достойно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Геник
Как не крути, но в глаза бросается, что Сити играет на классе! Очень изящно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Ньюкасл был неплох, просто нужно время и деньги на пару трансферных окон.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Ответ Анри Карлайл
Ньюкасл сегодня был очень плох..
Ты просто не хочешь учитывать соперника, Сити сегодня сыграл в обороне отлично, Гвардиол уже показал почему он столько стоит, грамотно мяч забрал хотя был 1 в 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sardor Abdujalilov
Ответ Анри Карлайл
Ньюкасл сегодня был очень плох..
Как и Рома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий