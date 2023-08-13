Почеттино о Клоппе: «Люблю его, но хочу обыграть «Ливерпуль». Нравятся философия и характер Юргена»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Адам Лаллана Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино рассказал, в чем Юрген Клопп его превосходит.

«Он лучше умеет показывать свой характер! Да, страсть у него всегда на месте. Да, я люблю его. Люблю его в хорошем смысле, но хочу обыграть его команду. Как я думаю, нас ждет хороший матч, и я, конечно, буду очень рад снова с ним увидеться.

Мне нравится философия его футбола. Клопп нравится мне как человек, мне нравится его характер. Он очень теплый человек. Кажется, он дебютировал в АПЛ матчем против нашего «Тоттенхэма».

С тех пор у нас сложились очень хорошие отношения. Даже есть общие друзья – например, Адам Лаллана, который играл в «Саутгемптоне». Этот игрок создает хорошую связь – любит и нас, и Клоппа. Это хорошее связующее звено», – рассказал главный тренер «Челси».

Сегодня Почеттино проведет первый официальный матч на посту тренера «Челси». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем», которая начнется в 18:30 по московскому времени.

Я болею за «Челси». И не хочу, чтобы новый сезон начинался

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6 комментариев

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Liquidozz
Смотри Маурисио, Пеп заревнует.
+9
0
+9
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onegin2007
Отличный матч, будем посмотреть.
+3
0
+3
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Eziiko
Ответ onegin2007
Отличный матч, будем посмотреть.
Я тоже буду посмотреть
0
0
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Eziiko
Ответ QWertY
Клопп хороший тренер, но лицемер и звездобол)
А кто не звездобол?)
+1
-1
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QWertY
Ответ Eziiko
А кто не звездобол?)
Многие топ тренеры, но только не Клопп
0
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