Почеттино о Клоппе: «Люблю его, но хочу обыграть «Ливерпуль». Нравятся философия и характер Юргена»

Маурисио Почеттино рассказал, в чем Юрген Клопп его превосходит.

«Он лучше умеет показывать свой характер! Да, страсть у него всегда на месте. Да, я люблю его. Люблю его в хорошем смысле, но хочу обыграть его команду. Как я думаю, нас ждет хороший матч, и я, конечно, буду очень рад снова с ним увидеться.

Мне нравится философия его футбола. Клопп нравится мне как человек, мне нравится его характер. Он очень теплый человек. Кажется, он дебютировал в матчем против нашего «Тоттенхэма».

С тех пор у нас сложились очень хорошие отношения. Даже есть общие друзья – например, Адам Лаллана, который играл в «Саутгемптоне». Этот игрок создает хорошую связь – любит и нас, и . Это хорошее связующее звено», – рассказал главный тренер «Челси».

Сегодня Почеттино проведет первый официальный матч на посту тренера «Челси». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 1-го тура АПЛ между «Челси» и « », которая начнется в 18:30 по московскому времени.

Я болею за «Челси». И не хочу, чтобы новый сезон начинался

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