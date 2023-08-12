«Фулхэм» подписал Адама Траоре свободным агентом. Контракт с экс-вингером «Барсы» – по схеме «2+1»
Адама Траоре перешел в «Фулхэм».
Лондонский клуб объявил о подписании 27-летнего вингера. Контракт с ним рассчитан на два года содержит опцию продления на один сезон.
Траоре присоединился к «дачникам» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Вулверхэмптоном».
В прошлом сезоне АПЛ Адама провел 34 матча в составе «волков», отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://www.fulhamfc.com/
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