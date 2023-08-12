«Фулхэм» подписал Адама Траоре свободным агентом. Контракт с экс-вингером «Барсы» – по схеме «2+1»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Адама Траоре Футбол

Адама Траоре перешел в «Фулхэм».

Лондонский клуб объявил о подписании 27-летнего вингера. Контракт с ним рассчитан на два года  содержит опцию продления на один сезон. 

Траоре присоединился к «дачникам» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Вулверхэмптоном». 

В прошлом сезоне АПЛ Адама провел 34 матча в составе «волков», отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.fulhamfc.com/

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5 комментариев

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Антон Фалафель
В итоге, перекачанный бегунок никому не сдался
+5
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Streetbor
Ответ Zidan4ik
Когда то был Топ
Никогда, бестолковый бегунок невидящий партнёров, у которого в конце забега заканчивается поле.
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