«Фулхэм» подписал Адама Траоре свободным агентом. Контракт с экс-вингером «Барсы» – по схеме «2+1»

Адама Траоре перешел в «Фулхэм».

Лондонский клуб объявил о подписании 27-летнего вингера. Контракт с ним рассчитан на два года содержит опцию продления на один сезон.

присоединился к «дачникам» на правах свободного агента после истечения срока контракта с « ».

В прошлом сезоне АПЛ Адама провел 34 матча в составе «волков», отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.fulhamfc.com/

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