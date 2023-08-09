ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Росарио Сентраль» Родригеса (Хорхе Искьердо)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Росарио Сентраль возможные трансферы Алан Родригес Футбол

ЦСКА интересуется парагвайским футболистом Аланом Родригесом.

Московский клуб заинтересован в приобретении левого защитника «Росарио Сентраль».

По информации журналиста Хорхе Искьердо, армейцы уже сделали предложение о покупке 80% прав на игрока. Аргентинский клуб должен ответить в ближайшее время. 

В чемпионате Аргентины-2023 Родригес провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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8 комментариев

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Кк
Ответ leonidvinocur@gmail.com
А карп то опроверг
Не поверю, пока не увижу фото карпа без Родригеса
+7
0
+7
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Alexander “Leks” Miroschin
Давно у нас Аланов не было...
+2
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leonidvinocur@gmail.com
А карп то опроверг
+1
0
+1
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Plamen
Ответ Давид Кочинян
Комментарий удален пользователем
Так он парагваец
+1
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Давид Кочинян
Комментарий удален пользователем
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Дмитрий Чадаев
хорошее усиление было бы, особенно пока дивеев травмирован...
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Redwhite heart
В профиле он указан полузащитником.В 22 году стала приличная 3 гола и 9 ассистов.Он точно защитник? Если да ,то прям Марсело на минималках
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igls54
«Росарио Сентраль» - ветер северный
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