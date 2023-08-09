ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Росарио Сентраль» Родригеса (Хорхе Искьердо)

ЦСКА интересуется парагвайским футболистом Аланом Родригесом.

Московский клуб заинтересован в приобретении левого защитника « ».

По информации журналиста Хорхе Искьердо, армейцы уже сделали предложение о покупке 80% прав на игрока. Аргентинский клуб должен ответить в ближайшее время.

В чемпионате Аргентины-2023 Родригес провел 26 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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