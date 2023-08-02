Турнир по уличному футболу «Скорость решает» пройдет на Плюс Даче в Парке Горького 7 по 13 августа при поддержке СБП, РПЛ и Demix

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия любительский футбол Константин Кучаев Михаил Игнатов натив Футбол

На Плюс Даче в Парке Горького с 7 по 13 августа пройдет турнир по уличному футболу «Скорость решает».

Соревнование организовано при поддержке Системы быстрых платежей (СБП), российской Премьер-лиги, Плюс Дачи и Demix.

Гглавное, что вам нужно знать:

🔹 играем 4х4 до двух голов
🔹 участвуют юноши и девушки от 16 лет до 21 года
🔹 13 августа – финал
🔹 регистрация открыта до 10 августа, переходите по ссылке и регистрируйтесь

Гостями турнира станут игроки Мир РПЛ – полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, хавбек «Спартака» Михаил Игнатов, а наградит победителей нападающий «Динамо» Федор Смолов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий