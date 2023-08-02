Турнир по уличному футболу «Скорость решает» пройдет на Плюс Даче в Парке Горького 7 по 13 августа при поддержке СБП, РПЛ и Demix

На Плюс Даче в Парке Горького с 7 по 13 августа пройдет турнир по уличному футболу «Скорость решает».

Соревнование организовано при поддержке Системы быстрых платежей (СБП), российской Премьер-лиги, Плюс Дачи и Demix.

Гглавное, что вам нужно знать:

🔹 играем 4х4 до двух голов

🔹 участвуют юноши и девушки от 16 лет до 21 года

🔹 13 августа – финал

🔹 регистрация открыта до 10 августа, переходите по ссылке и регистрируйтесь

Гостями турнира станут игроки Мир РПЛ – полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, хавбек «Спартака» Михаил Игнатов, а наградит победителей нападающий «Динамо» Федор Смолов.