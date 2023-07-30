Леброн Джеймс о Кардинале и RedBird: «Милан» – особенный. Есть возможность вернуть его в число лучших клубов и брендов»

Теги Милан Леброн Джеймс Лейкерс серия А Италия НБА бизнес Джерри Кардинале Футбол

Леброн Джеймс лестно отозвался о «Милане» и его владельце – Джерри Кардинале.

Компания RedBird Capital Partners, основателем которой является Кардинале, является инвестором SpringHill Co. – фирмы, принадлежащей форварду «Лейкерс» и его другу Маверику Картеру.

«Я люблю европейский футбол и считаю «Милан» особенным клубом как на поле, так и за его пределами. Есть прекрасная возможность вернуть его в число лучших клубов и лучших брендов европейского футбола на мировом уровне.

Милан – первоклассный город на пересечении моды, спорта, развлечений и культуры. «Милан» – идеальный его представитель, а RedBird – владелец, подходящий для того, чтобы вернуть клубу дни его славы», – сказал Джеймс в интервью La Gazzetta dello Sport.

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1 комментарий

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кроссовер Айверсона
у Леброна вроде еще и акции Ливерпуля были
+2
0
+2
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