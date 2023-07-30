Леброн Джеймс о Кардинале и RedBird: «Милан» – особенный. Есть возможность вернуть его в число лучших клубов и брендов»

Леброн Джеймс лестно отозвался о «Милане» и его владельце – Джерри Кардинале.

Компания RedBird Capital Partners, основателем которой является , является инвестором SpringHill Co. – фирмы, принадлежащей форварду « » и его другу Маверику Картеру.

«Я люблю европейский футбол и считаю « » особенным клубом как на поле, так и за его пределами. Есть прекрасная возможность вернуть его в число лучших клубов и лучших брендов европейского футбола на мировом уровне.

Милан – первоклассный город на пересечении моды, спорта, развлечений и культуры. «Милан» – идеальный его представитель, а RedBird – владелец, подходящий для того, чтобы вернуть клубу дни его славы», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.