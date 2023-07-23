«Монако» не делал предложений по Ренану. «Зенит» не продаст защитника этим летом

Роберт Ренан не покинет «Зенит» этим летом.

Ранее сообщалось, что защитником « » интересуется «Монако», готовый заплатить за 25 миллионов евро.

Как сообщает «РБ Спорт», « » не делал «Зениту» предложений по Ренану.

Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, не намерен отпускать бразильского защитника этим летом.

Ренан выступает в Мир с сезона-2022/23 и провел 10 матчей в чемпионате России. Его подробная статистика доступна здесь.