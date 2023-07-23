«Монако» не делал предложений по Ренану. «Зенит» не продаст защитника этим летом

Теги Зенит Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан не покинет «Зенит» этим летом.

Ранее сообщалось, что защитником «Зенита» интересуется «Монако», готовый заплатить за Ренана 25 миллионов евро.

Как сообщает «РБ Спорт», «Монако» не делал «Зениту» предложений по Ренану.

Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, не намерен отпускать бразильского защитника этим летом.

Ренан выступает в Мир РПЛ с сезона-2022/23 и провел 10 матчей в чемпионате России. Его подробная статистика доступна здесь.

11 комментариев

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Удар Кержакова
Ответ Kit244098
А зачем он Монако? Их академия таких как этот Бразил сама по несколько штук в год штампует))
Сколько в Монако играет игроков из их академии?
+6
0
+6
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Mark Safa
Ответ Roman Araslanov
Сразу было понятно, что это утка. Никому он не нужен
Ромка, ты то точно всем нужен (это утка)
+6
-1
+5
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Михаил Иванов
Ответ Kit244098
А зачем он Монако? Их академия таких как этот Бразил сама по несколько штук в год штампует))
А зачем им Головин? У них же академия , ну это я по твоему комментарию.
+3
0
+3
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mahurat
Ну и хорошо.
0
0
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Fjordy
Рано еще Ренана продавать, очень перспективный защ и в будущем вполне может вырасти в цене.
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