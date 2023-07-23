«Монако» не делал предложений по Ренану. «Зенит» не продаст защитника этим летом
Роберт Ренан не покинет «Зенит» этим летом.
Ранее сообщалось, что защитником «Зенита» интересуется «Монако», готовый заплатить за Ренана 25 миллионов евро.
Как сообщает «РБ Спорт», «Монако» не делал «Зениту» предложений по Ренану.
Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, не намерен отпускать бразильского защитника этим летом.
Ренан выступает в Мир РПЛ с сезона-2022/23 и провел 10 матчей в чемпионате России. Его подробная статистика доступна здесь.
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