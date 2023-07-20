«Марсель» объявит о подписании Обамеянга в ближайшие часы. Форвард прошел медосмотр

Теги Марсель Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Марселя» в ближайшее время.

В четверг 34-летний нападающий прибыл в расположение французского клуба. Он встретился с будущими партнерами по команде и прошел медосмотр.

«Марсель» объявит о подписании трехлетнего контракта с Обамеянгом в ближайшие часы, сообщает L’Equipe. Ранее стало известно, что «Челси» отпустит форварда бесплатно.

В АПЛ-2022/23 Обамеянг провел 15 матчей и забил 1 мяч. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Марсель хорошие трансферы проворачивает. Кондогбиа, Лоди, теперь еще и Обама.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ответ corazón blanco
Марсель хорошие трансферы проворачивает. Кондогбиа, Лоди, теперь еще и Обама.
к сожалению эти футболисты не смогут дать отпор ПСЖ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Надеюсь хотя бы что то выручили. Можно было обменять на кого-то из Марселя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Так и не понял зачем он был нужен Челси.
Итого лондонцы заплатил за один его гол миллионов 20-25?)
Явный фэйл тухлого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
Ответ corazón blanco
Марсель хорошие трансферы проворачивает. Кондогбиа, Лоди, теперь еще и Обама.
Толковый спортивный директор раньше был у Зенита, доказывает все ярче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Ответ corazón blanco
Марсель хорошие трансферы проворачивает. Кондогбиа, Лоди, теперь еще и Обама.
Обама в 34 на трехлетнем контракте. Очень сомневаюсь что это удачная сделка для Марселя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ответ Rio (BLR)
Обама в 34 на трехлетнем контракте. Очень сомневаюсь что это удачная сделка для Марселя.
друг, его спихнут арабам и все)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Ответ Гамаль Хайдаров
друг, его спихнут арабам и все)
)
хитрый коварный план.
Чес гря уверен что богатая арабская пенсия для европейских стареющих звезд скоро прикроется. Как не так давно китайская.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамаль Хайдаров
Ответ Rio (BLR)
) хитрый коварный план. Чес гря уверен что богатая арабская пенсия для европейских стареющих звезд скоро прикроется. Как не так давно китайская.
Халк, Оскар и Иньеста, наш узбекский футболист Одил Ахмедов, гонял за Анжи вроде.
Только этих ребят знаю, которые чухнули в Китай, а Арабы серьезную компанию собирают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Ответ Гамаль Хайдаров
Халк, Оскар и Иньеста, наш узбекский футболист Одил Ахмедов, гонял за Анжи вроде. Только этих ребят знаю, которые чухнули в Китай, а Арабы серьезную компанию собирают
Иньеста в Японии пылил.
Тэвес, Римирес... И не все там ровно вышло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий