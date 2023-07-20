«Марсель» объявит о подписании Обамеянга в ближайшие часы. Форвард прошел медосмотр

Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Марселя» в ближайшее время.

В четверг 34-летний нападающий прибыл в расположение французского клуба. Он встретился с будущими партнерами по команде и прошел медосмотр.

« » объявит о подписании трехлетнего контракта с в ближайшие часы, сообщает L’Equipe. Ранее стало известно, что « » отпустит форварда бесплатно.

В АПЛ-2022/23 Обамеянг провел 15 матчей и забил 1 мяч. Его подробная статистика доступна здесь.