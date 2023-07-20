«Марсель» объявит о подписании Обамеянга в ближайшие часы. Форвард прошел медосмотр
Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Марселя» в ближайшее время.
В четверг 34-летний нападающий прибыл в расположение французского клуба. Он встретился с будущими партнерами по команде и прошел медосмотр.
«Марсель» объявит о подписании трехлетнего контракта с Обамеянгом в ближайшие часы, сообщает L’Equipe. Ранее стало известно, что «Челси» отпустит форварда бесплатно.
В АПЛ-2022/23 Обамеянг провел 15 матчей и забил 1 мяч. Его подробная статистика доступна здесь.
Итого лондонцы заплатил за один его гол миллионов 20-25?)
Явный фэйл тухлого.
хитрый коварный план.
Чес гря уверен что богатая арабская пенсия для европейских стареющих звезд скоро прикроется. Как не так давно китайская.
Только этих ребят знаю, которые чухнули в Китай, а Арабы серьезную компанию собирают
Тэвес, Римирес... И не все там ровно вышло.