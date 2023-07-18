Обамеянг и «Марсель» договорились о контракте до 2026 года

Теги Марсель Челси лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Фабрицио Романо Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг дал согласие на переход в «Марсель».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, стороны договорились о заключении контракта сроком до 2026 года.

Французский клуб ведет переговоры с «Челси», и ожидается, что проблем с заключением сделки не возникнет.

Форвард сборной Габона провел в АПЛ-2022/23 15 игр и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Temo Sokhadze
Алексис и Обамеянг, интересная парочка будет
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Абай Ахметкалиев
Ответ Алекс Мелкумян
Это все конечно хорошо, чистка там в Челси и все такое, но кто у них в нападении и центре полузащиты играть будет? Там людей практически не осталось, а меньше полутора месяца до окончания ТО.
То вам кажется, что в Челси десять составов, то теперь играть некому, вы определитесь уже.
Защита полностью укомплектована. В центре Энцо + Кайседо основа, Галлахер и Сантос на подмене, Казадеи и Чукву в аренду. Скорее всего, возьмут ещё одного в центр, но не прям звезду, т.е. вряд ли за Горецкой пойдут, а вот условного Забитцера за 15 млн - возможно. В нападение, по идеи, больше никого не возьмут, т.к. подписали Джексона в основу, на подмене Броя. На флангах Стерлинг, Мудрик, Мадуеке, на подмене молодежь в лице Морейры и Габриеля, если не отдадут в аренду. На десятке Нкунку. А больше и не надо, т.к. в еврокубках не участвуем.
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Снежана Антонова
Странно что он в СА не укатил
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vik444
Сбитый летчик.
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futbol Liverpool
Жаль Тудор ушел вот это было бы годзилла против конга.
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Pitkin
Обама так и не прижился в Челси.
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Ёшимин Бональдо
Ответ Temo Sokhadze
Алексис и Обамеянг, интересная парочка будет
Разве в сезоне 2017/2018 эта парочка не пересеклась в Арсенале?
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Тухель
Ответ Ёшимин Бональдо
Разве в сезоне 2017/2018 эта парочка не пересеклась в Арсенале?
Нет. Санчеса обменяли на Мхитаряна зимой и Обамеянга купили зимой. Ни одного матча вместе они не провели.
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vik444
Ответ Temo Sokhadze
Алексис и Обамеянг, интересная парочка будет
Будет два сбитых летчика.
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Тухель
Ответ Алекс Мелкумян
Это все конечно хорошо, чистка там в Челси и все такое, но кто у них в нападении и центре полузащиты играть будет? Там людей практически не осталось, а меньше полутора месяца до окончания ТО.
Меньше полутора месяцев? То есть из 62 дней прошло только 17 это даже не половина. Паника и нытьё вообще непонятна. И чтобы кого то купить Челси надо понимать сколько они могут потратить.
Я уверен у Почеттино есть список кого он хочет видеть и по этим игрокам работают, а вот суммы которые Челси сможет предложить зависят от продаж.
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