Обамеянг и «Марсель» договорились о контракте до 2026 года

Пьер-Эмерик Обамеянг дал согласие на переход в «Марсель».

Как утверждает инсайдер , стороны договорились о заключении контракта сроком до 2026 года.

Французский клуб ведет переговоры с « », и ожидается, что проблем с заключением сделки не возникнет.

Форвард сборной Габона провел в АПЛ-2022/23 15 игр и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.