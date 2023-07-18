Обамеянг и «Марсель» договорились о контракте до 2026 года
Пьер-Эмерик Обамеянг дал согласие на переход в «Марсель».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, стороны договорились о заключении контракта сроком до 2026 года.
Французский клуб ведет переговоры с «Челси», и ожидается, что проблем с заключением сделки не возникнет.
Форвард сборной Габона провел в АПЛ-2022/23 15 игр и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Защита полностью укомплектована. В центре Энцо + Кайседо основа, Галлахер и Сантос на подмене, Казадеи и Чукву в аренду. Скорее всего, возьмут ещё одного в центр, но не прям звезду, т.е. вряд ли за Горецкой пойдут, а вот условного Забитцера за 15 млн - возможно. В нападение, по идеи, больше никого не возьмут, т.к. подписали Джексона в основу, на подмене Броя. На флангах Стерлинг, Мудрик, Мадуеке, на подмене молодежь в лице Морейры и Габриеля, если не отдадут в аренду. На десятке Нкунку. А больше и не надо, т.к. в еврокубках не участвуем.
Я уверен у Почеттино есть список кого он хочет видеть и по этим игрокам работают, а вот суммы которые Челси сможет предложить зависят от продаж.