Чемпионат Европы среди молодежных команд до 21 года, который на этот раз принимают Грузия и Испания, подходит к концу. Болельщики, которые могли наблюдать за ходом турнира, вынуждены будут согласиться, что в финал вышли, действительно, самые сильные команды. При всем уважении к сборной Украины в полуфинале команда Руслана Ротаня ничего не смогла противопоставить «фурии рохе», которая провела самый лучший свой матч на турнире. Главной сенсацией стало выступление молодежной сборной Израиля, которая также смогла пробиться в полуфинал, но это был ее потолок, и в своем поединке против англичан она также ничего не смогла противопоставить сопернику. Третий фаворит первенства, сборная Франции покинула турнир после четвертьфинала против тех же самых украинцев. Финал обещает быть очень интересным. Несмотря на статус чемпионата и пометку U21 решающий поединок не сильно будет уступать по качеству, скорости и точности матчам многих взрослых команд. Причем это не удивительно, поскольку если внимательно приглядется к составам сборных Англии и Испании, то тут уже играют футболисты ведущих клубов своих стран. Гораздо большую практику, конечно, имеют испанцы. Среди английской молодежи пока не все футболисты играют в основных составах своих клубов на постоянной основе. В любом случае нас ждет очень интересный поединок, который пройдет в Грузии на Батуми Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: Х, Ф2 (0), ТМ 2,5

Английская молодежка всегда пестрела именами будущих звезд, которые в итоге таковыми и становились. Если же говорить о победах на молодежных чемпионатах, то они тоже были, правда, датируются сорокалетней давностью. Сборная Англии выигрывала чемпионат Европы U21 в 1982 и 1984 годах. В последние годы она может похвастаться только бронзой, завоеванной в 2017 году на турнире в Польше. Вообще у англичан давно не было глобальных успехов. Главная сборная все время на подступах к ним, так что если англичане выиграют у испанцев в финале это будет достаточно серьезным успехом.

Вряд ли кто-то удивится. Только посмотрите на состав, футболисты представляют ведущие команды Премьер-лиги, и футбол, который они демонстрируют на текущем первенстве далеко не молодежного уровня. В группе А у них в соперниках были сборные Чехии, Германии и Израиля. В первом туре команда с Туманного Альбиона уверенно обыграла чешскую сборную, во втором сборную Израиля, причем в обоих случаях с преимуществом в два мяча и одинаковым счетом.

В третьем туре, казалось, упорное сопротивление окажет немецкая сборная, которой для выхода в плей-офф нужна была победа. Но нет, вновь счет оказался как под копирку. Наиболее сложным для сборной Англии получился четвертьфинальный поединок против португальцев, но минимальный счет все равно не должен обманывать. Энтони Гордон открыл счет в середине первого тайма, и в дальнейшем команда удержала это преимущество. В полуфинале у израильтян шансов не было. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием молодежной сборной Англии.

Чемпионат Европы. 05.07.2023, Израиль U-21 — Англия U-21 — 0 : 3

Чемпионат Европы. 02.07.2023, Англия U-21 — Португалия U-21 — 1 : 0

Чемпионат Европы. 28.06.2023, Англия U-21 — Германия U-21 — 2 : 0

Чемпионат Европы. 25.06.2023, Англия U-21 — Израиль U-21 — 2 : 0

Чемпионат Европы. 22.06.2023, Чехия U-21 — Англия U-21 — 0 : 3

Факты и цифры

Молодежная сборная Англии дважды выигрывала чемпионата Европы, один раз становилась второй и трижды занимала 3 место

На текущем турнире команда Англии забила в ворота соперников 10 мячей и не пропустила ни одного в свои ворота

Наибольшее число игр за английскую молодежку провел Джеймс Милнер — 46 матчей

Лучший бомбардир сборной за всю историю Эдди Нкетиа, он автор 16 голов

Чемпионат Европы среди молодежных команд до 21 года проводится в 27-й раз, испанцы делят первое место по количеству титулов наряду со сборной Италии — по пять побед на счету обеих сборных. Причем если итальянцы последний раз побеждали в 2004 году, то за последние десять лет сборная Испании выиграла турнир три раза и вполне может сделать это в четвертый раз. В стране уже второе десятилетие подряд уделяется огромное внимание детскому, юношескому и молодежному футболу. Каждая команда Примеры имеет свою детскую команду, а матчи первенства между ними проходит под эгидой Ла Лиги и транслируются по всему миру.

В таких условиях новые футболисты появляются с завидным постоянством, проходят через все стадии развития и играют в главной команде страны. Причем это касается и тренеров. Нынешний наставник главной команды Испании Луис де ла Фуэнте, ранее долгое время работал в молодежном футболе. Сейчас молодежная команда дошла до финала под руководством Сантьяго Дения Санчеса, или просто Санти, именно под этим именем он был известен во времена своей карьеры игрока.

На нынешнем чемпионате испанцы играли в группе В. В первом матче они разгромили хозяев турнира команду Румынии, затем с минимальным преимуществом взяли верх над хорватами. В заключительном туре против сборной Украины пришлось отыгрываться, но ничья позволила занять первое место в группе. Сложным получился четвертьфинальный поединок против швейцарцев, выиграть удалось лишь в дополнительное время. Перед вами результаты пяти последних матчей молодежной сборной Испании.

Чемпионат Европы. 05.07.2023, Испания U-21 — Украина U-21 — 5 : 1

Чемпионат Европы. 01.07.2023, Испания U-21 — Швейцария U-21 — 1 : 1 (д.в. 1 : 0)

Чемпионат Европы. 27.06.2023, Испания U-21 — Украина U-21 — 2 : 2

Чемпионат Европы. 24.06.2023, Испания U-21 — Хорватия U-21 — 1 : 0

Чемпионат Европы. 21.06.2023, Румыния U-21 — Испания U-21 — 0 : 3

Факты и цифры

Молодежная сборная Испании U-21 пятикратный чемпион Европы, дважды серебряный призер и дважды бронзовый

Жерар Деулофеу провел за сборную U-21 наибольшее количество матчей — 36

Он же лучший бомбардир команды, на счету нападающего 17 забитых мячей

На текущем чемпионате испанцы забили в ворота соперников 13 мячей, по 3 раза отличились Серхио Гомес и Абель Руис

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Англия U-21 — Испания U-21

Если взять историю личных встреч, то англичане играют против испанцев довольно удачно. Всего было сыграно четыре поединка, в трех выиграла сборная Англии и в одном была зафиксирована ничья. В триумфальном для англичан 1984 году финал состоял из двух матчей, и оба они выиграли. Результаты всех поединков между командами перед вами.

Чемпионат Европы. 02.06.2011, Испания U-21 — Англия U-21 — 1 : 1

Чемпионат Европы. 18.06.2009, Испания U-21 — Англия U-21 — 0 : 2

Чемпионат Европы. 24.05.1984, Англия U-21 — Испания U-21 — 2 : 0

Чемпионат Европы. 17.05.1984, Испания U-21 — Англия U-21 — 0 : 1

Сложно в предстоящем матче кому-то отдать предпочтение. Испанцы сильны командной игрой. В полуфинале они просто не давали игрокам сборной Украины ни малейшего пространства и полностью контролировали ход игры. Если бы не индивидуальные действия Михаила Мудрика, у украинцев не было бы шансов вообще. Однако у англичан много сильных индивидуально игроков, и всех не перекроешь. Оборона вообще пока кажется непроходимой, но и с соперниками такого уровня на этом европейском первенстве сборная Англии еще не играла. Букмекеры считают, что шансы команд абсолютно равны. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Англии U-21 — 2,63

Ничья в основное время матча — 3,68

Победа сборной Испании U-21 — 2,66

Тот случай, когда нужно очень внимательно рассмотреть ставку на ничью в основное время. Абсолютно равные по силам соперники, и в финале все будут решать нюансы. У кого крепче нервы, и кто допустит меньше ошибок, тот и выиграет турнир.