Черчесов отклонил предложение из Саудовской Аравии: «Всегда отвечаю, что я тренер «Ференцвароша», где у меня есть задачи и цели»

Станислав Черчесов заявил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии.

– Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

– Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас – в Саудовской Аравии. Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость – посмотрим, что из этого выйдет.

– Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

– Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем, – сказал экс-тренер сборной России.

Черчесов тренирует «Ференцварош» с декабря 2021 года. Вместе с командой 59-летний специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.