Черчесов отклонил предложение из Саудовской Аравии: «Всегда отвечаю, что я тренер «Ференцвароша», где у меня есть задачи и цели»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия высшая лига Саудовская Аравия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов заявил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии.

– Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

– Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас – в Саудовской Аравии. Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость – посмотрим, что из этого выйдет.

– Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

– Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем, – сказал экс-тренер сборной России.

Черчесов тренирует «Ференцварош» с декабря 2021 года. Вместе с командой 59-летний специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.

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48 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
А прикиньте, если б Аль-Наср возглавил)))) это были б величайшие споры на сайте: чей Аль-Наср? Роналду или Черчесова!?)
+49
-4
+45
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Человек1991
Месси и Черчесов мужики отказались от 2 миллиардов и 20-30 лимонов соответственно.))
+16
-3
+13
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Рафаэль Хазиев
Комментарий удален модератором
Жаль что 10 плюсов нельзя поставить))
+11
0
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Яков Фридман
Не отклонил, а ответил отказом!
+9
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Человек1991
Ответ Тиджани Бабангида
Футбольный бум в Саудовской Аравии по масштабам может перерасти в нечто бОльшее чем в Японии и Китае
Нет, там лимит 5 иностранцев в старте , остальные 6-7 будут арабы, которые не могут играть нормально в футбол. ) Лига всё равно будет очень слабой, и не будет по уровню даже топ 30-40. Россия - Саудовская Аравия 5-0 на Чемпионате Мира 2018.)
+10
-3
+7
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Andy93
Ответ Тиджани Бабангида
Футбольный бум в Саудовской Аравии по масштабам может перерасти в нечто бОльшее чем в Японии и Китае
денег там готовы тратить х100 от Японии и Китая вместе взятых
+5
-1
+4
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Северный болельщик
Черчесов+Балатон=Любовь. Без приколов, Саламыч нашёл свою нишу в непродажной Венгрии.
+5
-2
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Daas Holding
Ответ Рафаэль Хазиев
Комментарий удален модератором
или Криштислав Черсалду
+4
-1
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Денис Баранов
Ответ Рафаэль Хазиев
Комментарий удален модератором
Черналду)
+2
0
+2
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Человек1991
Ответ NartApsua
Что мешает отменить этот лимит?)
Так они наверное хотят и думают, что их местные футболисты рядом со "звёздами" с известными футболистами будут развиваться и повышать свой уровень.
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Павел Коростелев
Поставленные цели и задачи саламыча будут достигнуты
+2
0
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Человек1991
Ответ savik-A.M.
саудовская Аравия - Аргентина 2:1 , ну и что дальше?)
Я тогда писал что это была аномалия, раз в 50-100 лет такое бывает ) в первом тайме Аргентина могла забивать 5 голов , 3 офсайда на тоненького было.
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Verhovn
Молодец Стас. Характер!
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Onion
Респект Саламычу. Хейтерам - страдать!)
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Игорь Климов
Ответ fussballer
Так это не шутка была, про Черчесова, что ему на ворота в СА предложат постоять)
Уровень чемпионата позволяет.
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savik-A.M.
Ответ Человек1991
Нет, там лимит 5 иностранцев в старте , остальные 6-7 будут арабы, которые не могут играть нормально в футбол. ) Лига всё равно будет очень слабой, и не будет по уровню даже топ 30-40. Россия - Саудовская Аравия 5-0 на Чемпионате Мира 2018.)
саудовская Аравия - Аргентина 2:1 , ну и что дальше?)
+4
-3
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Плотников Семен
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А прикиньте, если б Аль-Наср возглавил)))) это были б величайшие споры на сайте: чей Аль-Наср? Роналду или Черчесова!?)
Ради такого заголовка явно умудрятся написать «Аль-Наср Роналду и Черчесова…»
+1
0
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Andrey Yaroslavtsev
Почёт и уважение.
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FunyaFun
«И все задачи и цели будут достигнуты» добавил Станислав Саламович.
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a2wai
Приятно видеть, что Саламыч не изменяет себе и все еще является полевым командиром с целями и задачами.
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Gonzoo
59 лет, Черчесов в самом тренерском соку. Хорошо что к нас пока не едет, интересно посмотреть его команду в еврокубке.
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fussballer
Так это не шутка была, про Черчесова, что ему на ворота в СА предложат постоять)
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Stewee
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А прикиньте, если б Аль-Наср возглавил)))) это были б величайшие споры на сайте: чей Аль-Наср? Роналду или Черчесова!?)
Конечно Черчесова. Генерал всегда во главе своего войска.
+1
0
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Вадим Черентаев
через несколько лет биографию Роналду, дополнила бы еще одна глава:
"Душ"
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Demetrio-77
Ответ FunyaFun
«И все задачи и цели будут достигнуты» добавил Станислав Саламович.
Цели достигают, а задачи решают - вам у Станислава Саламыча ещё учиться и учиться 😂
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