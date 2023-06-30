«Хотел бы вести себя, как Анчелотти или Гвардиола. Но пока я как Симеоне». Ярошик об эмоциях

Теги Карло Анчелотти Иржи Ярошик премьер-лига Россия Диего Симеоне Пеп Гвардиола Матч ТВ Футбол

Иржи Ярошик ответил на вопрос о своей эмоциональности.

– Вы говорили, что у вас горячая кровь, как у Симеоне и Газзаева. На бровке в России ждать от вас вулкана?

– Футбол – это эмоции. Иногда полезно попросить помощи у фанатов, чтобы они громче поддерживали. Подбодрить игроков.

Конечно, я хотел бы вести себя, как Анчелотти или Гвардиола. Но пока я такой, как Симеоне.

Надо понимать, что я молодой тренер. Может, в будущем моя эмоциональность изменится.

– В России был Каррера, который бил макеты с фишками перед матчем, Тедеско, который швырял чемоданы. У вас так бывает?

– Да. Перед играми я обычно спокойнее. Команда должна понимать, как мы играем, и так. А в перерыве могу дать эмоций. Ногой ударить что‑нибудь, например, – сказал главный тренер «Оренбурга».

2 комментария

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Санитар-волк
В общем, хотелось бы сравнивать результаты команд, а не поведение тренера )
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Reims Start 2023
Ногой ударить что нибудь трофей не принесёт)
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