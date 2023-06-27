Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 5 лет, объявят на этой неделе или в начале следующей. Отступные составят 1 млрд евро

Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом» в ближайшее время.

Мадридский клуб хочет объявить о заключении нового соглашения с вингером в течение этой недели или в начале следующей, сообщает Cadena SER. Новый контракт будет рассчитан на 5 сезонов, отступные игрока составят 1 миллиард евро. Также будет предусмотрен бонус за лояльность.

Кроме того, бразилец сможет получить бонусную выплату, если выиграет «Золотой мяч».

В сезоне Ла Лиги-2022/23 провел 33 матча, отличившись 10 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.