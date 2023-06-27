Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 5 лет, объявят на этой неделе или в начале следующей. Отступные составят 1 млрд евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор продлит контракт с «Реалом» в ближайшее время.

Мадридский клуб хочет объявить о заключении нового соглашения с вингером в течение этой недели или в начале следующей, сообщает Cadena SER. Новый контракт будет рассчитан на 5 сезонов, отступные игрока составят 1 миллиард евро. Также будет предусмотрен бонус за лояльность. 

Кроме того, бразилец сможет получить бонусную выплату, если выиграет «Золотой мяч». 

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Винисиус провел 33 матча, отличившись 10 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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19 комментариев

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Ovi174
Надеюсь Вини за 5 лет повзрослеет и станет себя более адекватно вести, как к игроку к нему вопросов нет.
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Сикарио
Ответ Ебздрогыч
Болельщики клубов Ла Лиги радостно потирают руки и готовят новые перфомансы
ага и денежки на штрафы))
+10
-5
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& Co1366
Своей игрой заслужил 5-летний контракт в Реале.
+5
-4
+1
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bestttttttofthebest
Бензема ушел и Винисиусу надо брать на себя роль лидера и бомбардира клуба)
+3
-2
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ksn 1979
Все грамотно со стороны Реала, Винисиус ещё года 3 на топ уровне должен себя продержать, дальше уже сложнее. Потом продать можно за дорого, пока не захандрил.
+2
-2
0
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Burel
как он будет играть в клубе, у которого белые расистские цвета ?
+5
-5
0
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Сикарио
Ответ Петя Петров
Сделали из этой истерички идола. Миллиард отступных.. да ради бога, пусть играет в Реале до старости. Кому он нужен с таким поведением, еще атмосфера и имидж команды будет портить. Давно столько неприязни один игрок не вызывал
не плачь Петь
Вини топ и будет прогрессировать еще
+9
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Давай Так
Ответ Петя Петров
Сделали из этой истерички идола. Миллиард отступных.. да ради бога, пусть играет в Реале до старости. Кому он нужен с таким поведением, еще атмосфера и имидж команды будет портить. Давно столько неприязни один игрок не вызывал
насколько давно?
0
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ ksn 1979
Все грамотно со стороны Реала, Винисиус ещё года 3 на топ уровне должен себя продержать, дальше уже сложнее. Потом продать можно за дорого, пока не захандрил.
Потом он уйдёт в чиновники ФИФА.
+1
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Cevin Cigan
Ответ Burel
как он будет играть в клубе, у которого белые расистские цвета ?
У Реала 90% состава "чёрные"! Ты сейчас глупость какую то сморозил.
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