Гюндоган о «Барсе»: «Рад перейти в этот прекрасный клуб. Воодушевлен перед новым приключением»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган записал короткое обращение к болельщикам «Барселоны» после перехода.

«Привет, кулес! Я очень счастлив, что подписал контракт с «Барсой».

Я воодушевлен перед началом этого нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», – сказал новичок «Барселоны».

Сегодня каталонский клуб объявил о трансфере Гюндогана на правах свободного агента. С ним заключили контракт по схеме «2+1».

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26 комментариев

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blaugrano
Смеюсь с тех, кто пишет про ’пенсионера’ и 33 года. Какая разница сколько лет, если он тянет и играет на элитном уровне? Забавно, что эти же лицемеры потом восхищаются Модричем.
Богатый опыт, навыки, всё при нём. Такой матёрый партнёр в отсутствие Бускетса жизненно необходим молодым игрокам.
+34
-6
+28
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rwpanda
Илкай, ты давно этого хотел.
Удачи в новом клубе!
+10
-2
+8
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Сурхай Лукманов
Ответ Kahn01
Поехал доигрывать, можно понять
Первый пошёл клоун , ждём других
+14
-7
+7
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Альберт Акчурин
Ответ Великий Алонсо
Модрич перешел в Реал в 27 лет, а не почти в 33. И не надо сравнивать Модрича и Гюндогана 🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Не нервничай)
+6
-3
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Кирилл
Ответ Великий Алонсо
Барсе теперь денег хватает только на пенсионеров, которые в своих клубах в основу уже не попадают 🤣
Гюндоган, проведший в прошлом сезоне в АПЛ в среднем по 76 минут на поле за 31 матч из 38 и все матчи в ЛЧ - это "в основу уже не попадают" )
+5
-2
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Никита Воронин
Ответ Великий Алонсо
Барсе теперь денег хватает только на пенсионеров, которые в своих клубах в основу уже не попадают 🤣
пенсия в 32?)ты наркоман чтоли?
+6
-3
+3
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Hella black
Ответ Kahn01
Поехал доигрывать, можно понять
Садись кол тебе по географии ! Испанию с Саудовской Аравией путаешь
+5
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Colin Corr
Давай Гюн! Мы верим в тебя !!! Верим в разнообразие всего состава на поле и некий иной футбол, чем тот что мы видели весь прошлый сезон!!!!
+4
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+2
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blaugrano
Ответ Великий Алонсо
Модрич перешел в Реал в 27 лет, а не почти в 33. И не надо сравнивать Модрича и Гюндогана 🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Модрич играет здесь и сейчас. Не в 27, не в 30 лет. Хотя кому это объясняю..
+2
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Игорь Климов
Удачи и побед Гюндогану в составе Барселоны!
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Ман Сити
Удачи капитану. Матч против Астон Виллы в том сезоне и матч против мешка в этом сезоне в кубке уже в истории АПЛ и Сити.
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Tornado S
Барселона легендарный клуб со своей историей, традициями, победами игроками и.т.д. Барселона всегда будет популярна! Мечта каждого перейти в Барселону
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ta-tosha
игроки Пепа и Клоппа больше нигде не играют на привычном всем уровне. Как правило
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fcb812
Удачи Илкай,шикарный трансфер в паре с Педри будут делать креатив в центре 🔥
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Магомед Рамазанов
Ответ Кирилл
Гюндоган, проведший в прошлом сезоне в АПЛ в среднем по 76 минут на поле за 31 матч из 38 и все матчи в ЛЧ - это "в основу уже не попадают" )
Ещё и капитаном Сити является,а тут некоторые пишут,что лавочник😂
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Great ManUtd
Чёт я понять не могу. Они всё никак с Де Йонгом и другими по зарплате не расстаются, а всё берут свободных агентов типо Гюндогана явно не на копеечную зарплату. Как так выходит?
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Айрат Ситдиков
Ответ blaugrano
Смеюсь с тех, кто пишет про ’пенсионера’ и 33 года. Какая разница сколько лет, если он тянет и играет на элитном уровне? Забавно, что эти же лицемеры потом восхищаются Модричем. Богатый опыт, навыки, всё при нём. Такой матёрый партнёр в отсутствие Бускетса жизненно необходим молодым игрокам.
Я думал ему уже 35, а так как раз 2-3 сможет еще на высоком уровне играть.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ну понятно. Перешёл бы Илкай в лондонский ФК Мем, или Реал, да в любой другой клуб в Европе, всё бы писали о том какой топчик команде за бесплатно достался. А так, нытьём хейтеренков удовлетворён!
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