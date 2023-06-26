Гюндоган о «Барсе»: «Рад перейти в этот прекрасный клуб. Воодушевлен перед новым приключением»
Илкай Гюндоган записал короткое обращение к болельщикам «Барселоны» после перехода.
«Привет, кулес! Я очень счастлив, что подписал контракт с «Барсой».
Я воодушевлен перед началом этого нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», – сказал новичок «Барселоны».
Сегодня каталонский клуб объявил о трансфере Гюндогана на правах свободного агента. С ним заключили контракт по схеме «2+1».
Богатый опыт, навыки, всё при нём. Такой матёрый партнёр в отсутствие Бускетса жизненно необходим молодым игрокам.
Удачи в новом клубе!