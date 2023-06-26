Гюндоган о «Барсе»: «Рад перейти в этот прекрасный клуб. Воодушевлен перед новым приключением»

Илкай Гюндоган записал короткое обращение к болельщикам «Барселоны» после перехода.

«Привет, кулес! Я очень счастлив, что подписал контракт с «Барсой».

Я воодушевлен перед началом этого нового приключения и рад присоединиться к этому прекрасному клубу», – сказал новичок «Барселоны».

Сегодня каталонский клуб объявил о трансфере на правах свободного агента. С ним заключили контракт по схеме «2+1».