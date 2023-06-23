Директор «Оренбурга» об уходе Лички: «Он внес большой вклад в развитие и философию клуба. Расстались тепло, будем общаться дальше»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Дмитрий Андреев Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Директор «Оренбурга» высказался об уходе Марцела Лички и назначении Иржи Ярошика.

45-летний специалист из Чехии подписал с московским «Динамо» контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

«Личка внес большой вклад в развитие и философию клуба. Не хотели, чтобы он уходил, однако Марцел принял такое решение. Расстались тепло, будем общаться дальше.

Когда полтора месяца назад пошла первая волна переговоров об уходе Лички, то мы обсуждали разные кандидатуры, остановились на Иржи Ярошике», – сказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев

Личка в «Динамо» – не так классно, как кажется. Критерии выбора непонятны, за оборону тревожно

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ Иван Иванов
Ох уж эта рфпл, достаточно одного сезона и место выше 10, чтоб позвали в топ)
в каком месте динама топ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shishovv
Ответ Иван Иванов
Ох уж эта рфпл, достаточно одного сезона и место выше 10, чтоб позвали в топ)
Динамо топ?)) такой же середняк как и Оренбург, но будет больше возможностей по баблу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
работа Андреева оставляет хорошее впечатление. но в Ярошика не верю совсем. Больше поверю в Малых , в том числе как продолжателей игры Лички )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий