Директор «Оренбурга» об уходе Лички: «Он внес большой вклад в развитие и философию клуба. Расстались тепло, будем общаться дальше»
Директор «Оренбурга» высказался об уходе Марцела Лички и назначении Иржи Ярошика.
45-летний специалист из Чехии подписал с московским «Динамо» контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.
«Личка внес большой вклад в развитие и философию клуба. Не хотели, чтобы он уходил, однако Марцел принял такое решение. Расстались тепло, будем общаться дальше.
Когда полтора месяца назад пошла первая волна переговоров об уходе Лички, то мы обсуждали разные кандидатуры, остановились на Иржи Ярошике», – сказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
Личка в «Динамо» – не так классно, как кажется. Критерии выбора непонятны, за оборону тревожно
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