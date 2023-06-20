Матч «Ман Сити» и «Арсенала» за Суперкубок Англии перенесен на более раннее время. Фанаты хотели бойкотировать игру

Изменено время начала матча за Суперкубок Англии после недовольства болельщиков.

«Манчестер Сити» и « » сыграют 6 августа на стадионе «Уэмбли». Изначально начало встречи было запланировано на 17:30 по местному времени (19:30 – по московскому).

Сообщалось, что группа фанатов «горожан» хотела бойкотировать игру из-за времени начала матча.

Теперь стало известно, что время стартового свистка изменено – игра начнется в 16:00 (18:00 – по московскому).

В заявлении «Манчестер Сити» говорится о том, что решение о переносе времени начало матча было принято после рассмотрения проблемы с транспортом для болельщиков, которые вернутся в Манчестер из Лондона после игры.