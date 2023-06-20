«Марсель» может назначить Гальтье главным тренером. Фаворит на этот пост – Марселино
«Марсель» рассматривает возможность назначения Кристофа Гальтье на пост главного тренера.
По информации La Provence, кандидатура Гальтье всерьез рассматривается руководством «Марселя», несмотря на то, что ранее этот вариант был отвергнут. Однако у Гальтье по-прежнему есть действующее соглашение с «ПСЖ», и переговоры о расторжении еще не были начаты.
По данным RMC Sport, фаворитом на пост главного тренера «Марселя» является Марселино Гарсия Тораль, покинувший пост главного тренера «Атлетика» по окончании сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Гальтье ведет переговоры с «Аль-Шабабом» из Саудовской Аравии.
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