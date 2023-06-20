«Марсель» может назначить Гальтье главным тренером. Фаворит на этот пост – Марселино

«Марсель» рассматривает возможность назначения Кристофа Гальтье на пост главного тренера.

По информации La Provence, кандидатура Гальтье всерьез рассматривается руководством « », несмотря на то, что ранее этот вариант был отвергнут. Однако у по-прежнему есть действующее соглашение с « », и переговоры о расторжении еще не были начаты.

По данным RMC Sport, фаворитом на пост главного тренера «Марселя» является , покинувший пост главного тренера «Атлетика» по окончании сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Гальтье ведет переговоры с «Аль-Шабабом» из Саудовской Аравии.

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