Усман Дембеле: «Говорили, я ем только пиццу и гамбургеры, но это неправда. Травмы не с этим связаны»

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Здоровье Питание Футбол

Усман Дембеле рассказал, как изменился его подход к питанию.

– Связаны ли изменения в твоей диете с тем, что ты стал получать меньше травм?

– Сейчас прием пищи на базе клуба стал обязательным. До этого говорили, что я питаюсь только гамбургерами и пиццей, но это неправда. Если у меня и были травмы, то не из-за того, что я ел пиццу и гамбургеры.

Сейчас я правильно питаюсь дома или на базе. У меня есть диетолог, и все складывается хорошо, – сказал вингер «Барселоны».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

2 комментария

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Papa Paolo
Пей квас
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