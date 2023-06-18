Усман Дембеле: «Говорили, я ем только пиццу и гамбургеры, но это неправда. Травмы не с этим связаны»
Усман Дембеле рассказал, как изменился его подход к питанию.
– Связаны ли изменения в твоей диете с тем, что ты стал получать меньше травм?
– Сейчас прием пищи на базе клуба стал обязательным. До этого говорили, что я питаюсь только гамбургерами и пиццей, но это неправда. Если у меня и были травмы, то не из-за того, что я ел пиццу и гамбургеры.
Сейчас я правильно питаюсь дома или на базе. У меня есть диетолог, и все складывается хорошо, – сказал вингер «Барселоны».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
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