Семин о Кубке России: «Новый формат чересчур сложный. Не понравился Суперфинал без дополнительного времени»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Акрон Футбол

Юрий Семин недоволен обновленным форматом Фонбет Кубка России.

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошел без дополнительного времени.

В самом последнем матче футболисты все-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент.

Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них – «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
они повсюду
Маэстро прав
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий