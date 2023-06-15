Семин о Кубке России: «Новый формат чересчур сложный. Не понравился Суперфинал без дополнительного времени»
Юрий Семин недоволен обновленным форматом Фонбет Кубка России.
«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошел без дополнительного времени.
В самом последнем матче футболисты все-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент.
Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них – «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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