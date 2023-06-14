«Даже не знал, кто такой Рабинер, но я ему не грубил». Вратарь «Сочи» Адамов о словах журналиста «Мальчик, ты кто такой? У Пеле время нашлось» через 2 года после отказа от встречи для интервью

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Игорь Рабинер соцсети Денис Адамов Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Вратарь «Сочи» Денис Адамов вспомнил резкие слова Игоря Рабинера в его адрес.

Весной 2021 года Игорь Рабинер из «Спорт-Экспресса» договорился с «Сочи» об интервью с Денисом Адамовым. Журналист рассчитывал на личную встречу, но вратарь предложил ответить на вопросы в мессенджере, и интервью не состоялось.

Спустя два года Адамов отбил пенальти, а Рабинер вспомнил о сорвавшемся интервью в телеграм-канале. Он опубликовал переписку с Адамовым и сопроводил такой претензией: «Мальчик, ты кто такой? 2,5 матча в РПЛ – да ты должен быть счастлив, что вообще кому-то нужен! У Пеле время нашлось. Скотти Боумэн 4 часа у себя дома принимал. А Адамов «на личную встречу не договаривался». Вскоре Рабинер признал ошибку, извинился и удалил пост.

«Это случилось как раз в момент той игры с «Локомотивом», когда я отравился. У меня первый матч за «Сочи», готовлюсь, вдруг мне пишут про интервью. Какие еще интервью?

Ладно, сыграл, отравился, выбыл. У меня депрессняк, что снова играть не буду, а тут опять про интервью. Вообще не до интервью было. Если честно, даже не знал, кто такой Игорь Рабинер. Но пресс-атташе попросил, я не стал отказывать.

Предложил прислать вопросы, хотел записать голосовые или как-нибудь по телефону ответить. И да, уточнил, что на личную встречу не договаривался.

Я даже не допускал, что это можно воспринять как-то не так. Вроде не грубил, не посылал, корректно ответил. В итоге через два года он вдруг вспомнил о той истории. Зачем?» – объяснил 25-летний вратарь Sports.ru.

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26 комментариев

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Спартак Уокер
Рабинер очень не приятный человек
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Do Cent
Как разваливали Рабинера.
+16
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Виталий Желтоусов
не бери в голову. эти все журналисты, комментаторы всего лишь обслуга -посредники между спортсменами и болельщиками, а мнят себя...
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-4
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Маноло Санчи́с
Видимо сама судьба упасла Дениса от встречи с таким "замечательным" человеком...
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DJIGURDEZ
заголовок писала нейросеть? мой трезвый ум не понимает о чем он
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bestvideox
Эпично звучит: сыграл, отравился, выбыл🙂
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Simplicissimus
ну ок, Адамова по телевизору показали, неплохой вратарь. А Рабинер это кто вообще?
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Куй Покагорячев
Ответ bestvideox
Эпично звучит: сыграл, отравился, выбыл🙂
Романтика
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Evincive
Мальчик это Рабинер.
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Nils Michael
"Журналист рассчитывал на личную встречу" чтобы подарить свою книгу
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Alexander Rakhilkin
Как можно было отказать в интервью главному хайпожёру отечественной журналистики?
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Recreated
Ответ bestvideox
Эпично звучит: сыграл, отравился, выбыл🙂
...Очнулся -- гипс...!
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Барсик91
Ответ Спартак Уокер
Рабинер очень не приятный человек
Есть добропорядочные евреи, приятные люди
Есть мерзкие рабинеры
Все как и везде
Есть мусульмане добродушные. Есть муслики
Есть темнокожие, есть негры
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ДудьСдулся
Скоро в продаже:
Рабинер "Как я брал интервью у Адамова"
Рабинер "Как я брал интервью у Адамова-2"
0
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Павел Мельников
В этой истории самое неприятное то, что Рабинер сам свое неуважительное отношение публично выставил в телеграм, а не слил кто-то.
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Tun
Рабинер опять набросил, ничего нового
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Spartakus1984
Я не знаю кто такой Адамов,честно))))
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Dan Kennedy
Красавчик, все правильно сделал и сказал.
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