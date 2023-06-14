«Даже не знал, кто такой Рабинер, но я ему не грубил». Вратарь «Сочи» Адамов о словах журналиста «Мальчик, ты кто такой? У Пеле время нашлось» через 2 года после отказа от встречи для интервью

Вратарь «Сочи» Денис Адамов вспомнил резкие слова Игоря Рабинера в его адрес.

Весной 2021 года Игорь Рабинер из « » договорился с «Сочи» об интервью с . Журналист рассчитывал на личную встречу, но вратарь предложил ответить на вопросы в мессенджере, и интервью не состоялось.

Спустя два года Адамов отбил пенальти, а Рабинер вспомнил о сорвавшемся интервью в телеграм-канале. Он опубликовал переписку с Адамовым и сопроводил такой претензией: «Мальчик, ты кто такой? 2,5 матча в – да ты должен быть счастлив, что вообще кому-то нужен! У Пеле время нашлось. Скотти Боумэн 4 часа у себя дома принимал. А Адамов «на личную встречу не договаривался». Вскоре Рабинер признал ошибку, извинился и удалил пост.

«Это случилось как раз в момент той игры с «Локомотивом», когда я отравился. У меня первый матч за «Сочи», готовлюсь, вдруг мне пишут про интервью. Какие еще интервью?

Ладно, сыграл, отравился, выбыл. У меня депрессняк, что снова играть не буду, а тут опять про интервью. Вообще не до интервью было. Если честно, даже не знал, кто такой . Но пресс-атташе попросил, я не стал отказывать.

Предложил прислать вопросы, хотел записать голосовые или как-нибудь по телефону ответить. И да, уточнил, что на личную встречу не договаривался.

Я даже не допускал, что это можно воспринять как-то не так. Вроде не грубил, не посылал, корректно ответил. В итоге через два года он вдруг вспомнил о той истории. Зачем?» – объяснил 25-летний вратарь .

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