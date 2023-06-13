Защитник «Факела» Калинин: «Сохранили место в РПЛ вопреки обстоятельствам. Каждый матч был как последний»

Игорь Калинин высказался о том, что «Факел» сохранил место в Мир РПЛ.

В стыковых матчах воронежцы оказались сильнее « » (1:0, 2:0).

«Последние полтора месяца в плане психологического напряжения, наверное, были самыми сложными в моей карьере. Хотя я достаточно опытный игрок, но, честно говоря, у нас каждый матч был как последний. Мы выигрывали, можем уже решить задачу — бац, не решаем. Опять выигрываем, делаем чудо — и опять не решаем.

В итоге в последнем туре так складывается, что не удалось избежать стыков, приходится лететь в Красноярск, искусственное поле. Тяжело было это психологически. Но надо отдать должное команде, тренерскому штабу, что не опустили руки, отработали прошедшую неделю на тренировках и в матчах с максимальной отдачей.

И в итоге вопреки всем обстоятельствам сохранили место в , подарили праздник болельщикам, которые нас совершенно фантастически поддерживают. Они заслужили такие позитивные эмоции и право видеть свою команду в Премьер-лиге дальше», – сказал защитник « ».