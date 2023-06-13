Защитник «Факела» Калинин: «Сохранили место в РПЛ вопреки обстоятельствам. Каждый матч был как последний»

Теги премьер-лига Россия Енисей Факел Игорь Калинин Футбол

Игорь Калинин высказался о том, что «Факел» сохранил место в Мир РПЛ.

В стыковых матчах воронежцы оказались сильнее «Енисея» (1:0, 2:0).

«Последние полтора месяца в плане психологического напряжения, наверное, были самыми сложными в моей карьере. Хотя я достаточно опытный игрок, но, честно говоря, у нас каждый матч был как последний. Мы выигрывали, можем уже решить задачу — бац, не решаем. Опять выигрываем, делаем чудо — и опять не решаем.

В итоге в последнем туре так складывается, что не удалось избежать стыков, приходится лететь в Красноярск, искусственное поле. Тяжело было это психологически. Но надо отдать должное команде, тренерскому штабу, что не опустили руки, отработали прошедшую неделю на тренировках и в матчах с максимальной отдачей.

И в итоге вопреки всем обстоятельствам сохранили место в РПЛ, подарили праздник болельщикам, которые нас совершенно фантастически поддерживают. Они заслужили такие позитивные эмоции и право видеть свою команду в Премьер-лиге дальше», – сказал защитник «Факела».

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5 комментариев

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Сергей Жарковский
Пусть не удалось избежать стыков, но Воронеж остался в РПЛ! Молодцы!
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kilo_gilo
Факел,конечно, молодцы. Хорошо, что сохранили прописку в РПЛ, но при таких клоунских Химках и мертвом Торпедо было архисложно оказаться ниже этих команд
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Apol
Ответ Луизао фром мексика
В следующем сезоне вылетите с 5 очками и поражением 0:20 от админресурса(зенита)
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Луизао фром мексика
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Ответ Apol
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Apol
Ответ Луизао фром мексика
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Только умеешь жалобы строчить?
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