Месси объявил об отъезде в МЛС, «Вест Хэм» выиграл ЛК, Беллингем в «Реале», Яшкин перешел в «Ак Барс», Зверев и Швентек в 1/2 «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Лионель Месси объявил, что перейдет в «Интер Майами». Аргентинец сообщил, что хотел вернуться в «Барселону», но сделать этого не получилось.

2. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций, победив «Фиорентину» – 2:1. Джеррод Боуэн забил победный мяч на 90-й минуте, убежав один на один. Для «Вест Хэма» это первый трофей с 1980 года.

3. В первых стыковых матчах за право сыграть в Мир РПЛ «Пари НН» забил 3 мяча «Родине» в гостях, а «Факел» победил «Енисей».

4. Каспер Рууд обыграл Хольгера Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос», Александр Зверев победил Томаса Мартина Этчеверри.

Ига Швентек обыграла Коко Гауфф в 1/4 финала, а Беатрис Хаддад Майя прошла Онс Жабер.

5. «Реал» и «Боруссия» за 103+31 млн евро согласовали трансфер Джуда Беллингема. Немецкий клуб официально объявил о переходе. Беллингем стал самым дорогим английским игроком в истории, опередив Грилиша. Магуайр – в топ-3.

6. НБА. «Денвер» в гостях обыграл «Майами» (109:94) и ведет 2-1 в финальной серии плей-офф.

7. «Ак Барс» и лучший бомбардир и снайпер прошлого сезона КХЛ Дмитрий Яшкин подписали контракт на 3 года. Игрок может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе» с учетом бонусов.

8. Ялтинский «Рубин» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге.

9. Fan ID оформили 967 тысяч болельщиков к концу сезона. Больше всего – в Москве (135 тысяч).

10. Матч за Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля.

11. Защитник Владислав Гавриков продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года и 11,75 млн долларов.

12. Винисиус признан лучшим игроком сезона в «Реале». У него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей.

13. Китайские снукеристы Лян Вэньбо и Ли Хан пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, победитель «Мастерса» Янь Бинтао отстранен на 5 лет.

14. В Красноярском крае чиновников подозревают в фиктивной отправке спортсменов на сборы и хищении более 3,5 млн рублей

15. Вратарь Иван Федотов играет за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею. В июле вратарь должен завершить службу в армии.

16. Российские гребцы допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе.

Цитаты дня.

Федор Смолов: «Я не фанат США. Мне там нравятся свободные СМИ, образование и возможности для бизнеса. Пожил бы в Японии»

Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии станет одной из главных в мире за 2-3 года. Приехал Бензема, и приедут еще многие»

«Барселона» о переходе Месси в «Интер Майами»: «Президент Лапорта понял и уважает решение Лео выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления»

Смолов о молодых российских игроках: «Они ходят в тренажерный зал, потому что Роналду ходит, но мяч остановить не могут. Оказавшись в первой команде «Динамо», думают, что 50 игр в сборке – изи катка»

Месси о переходе в «Интер Майами»: «Будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?