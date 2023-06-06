«В Африке обычные города – приятный центр и убитые окраины. Волгоград – русский Бамако, можно сказать». Вратарь «Родины» Сангаре о жизни в России и Мали

Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре сравнил города в России и в Мали.

– В « » ты пересекся с еще одним малийцем – .

– И помогал ему адаптироваться: Самбе не хватало собеседников, которые могут поддержать разговор на английском. Он много рассказывал про жизнь в Мали, откуда он тоже родом. Причем из того же города, что и я – Бамако (столица Мали – Sports.ru).

У людей есть стереотип: если Африка, значит, все живут в бунгало. В реальности там обычные города, можно даже провести параллель с Волгоградом. Приятный центр, где плюс-минус все есть, и убитые окраины. Так что Волгоград – просто русский Бамако, – сказал .

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