«В Африке обычные города – приятный центр и убитые окраины. Волгоград – русский Бамако, можно сказать». Вратарь «Родины» Сангаре о жизни в России и Мали

Теги премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Самба Соу Дэвид Сангаре Родина Москва Футбол

Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре сравнил города в России и в Мали.

 – В «Динамо» ты пересекся с еще одним малийцем – Самбой Соу.

– И помогал ему адаптироваться: Самбе не хватало собеседников, которые могут поддержать разговор на английском. Он много рассказывал про жизнь в Мали, откуда он тоже родом. Причем из того же города, что и я – Бамако (столица Мали – Sports.ru).

У людей есть стереотип: если Африка, значит, все живут в бунгало. В реальности там обычные города, можно даже провести параллель с Волгоградом. Приятный центр, где плюс-минус все есть, и убитые окраины. Так что Волгоград – просто русский Бамако, – сказал Сангаре.

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20 комментариев

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lovkac
Грустное сравнение на самом деле.
+33
-6
+27
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Kanan Jarrus
спасибо путину за то, что не отстаем от передовых стран африки. считаю, это достижение
+25
-9
+16
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FilinMD
Ответ lovkac
Грустное сравнение на самом деле.
Было бы оно еще правдивым)

Волгоград конечно не то чтобы эталон, но посмотрите фото Бамако

Волгоград намного лучше, здесь и говорить нечего
+13
-4
+9
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Аннигиляторная Пушка
Ответ savik-A.M.
В России даже нет города которого можно сравнить с Бомако , чувак конечно загул . Тут нельзя фото прикреплять , просто вбейте название города в Гугле и фото
При всем уровне бардака у нас, так и есть. Заголовок на хайпе, народ плюсует.
Знакомые работали в Бамако в отельном бизнесе, и поверьте, в России нигде такого нет.
+8
0
+8
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savik-A.M.
В России даже нет города которого можно сравнить с Бомако , чувак конечно загул . Тут нельзя фото прикреплять , просто вбейте название города в Гугле и фото
+8
-2
+6
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VV Vvvv
Сгущает парень краски.Две разные планеты. Пишу ,что знаю не из гугла или туристической поездки.Оссобенно таких городов как Бомако.По центру похожи только южноафриканские страны( если о столицах речь),да и то с натяжкой.А уж бедные районы- тут без комментариев.Одно слово- Африка.)
+7
-1
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&_Bishep_&
Ответ Kanan Jarrus
спасибо путину за то, что не отстаем от передовых стран африки. считаю, это достижение
Шагаем в ногу с главными своими стратегическими союзниками (((
+7
-3
+4
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Don_Krebs
Ответ savik-A.M.
Двух миллионика с трущобами на весь город ?
Вбил в гугл картинках - нигде не увидел трущоб на весь город. Увидел дорогие отели, рынки, административные здания, зеленые кварталы. Лачуги располагаются на окраинах - как и говорит этот игрок. В общем, вполне себе Волгоград )
+7
-3
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savik-A.M.
Ответ lovkac
Грустное сравнение на самом деле.
Да нет никакого сравнения , там земля и небо
+6
-3
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OldRedWhite
Ответ FilinMD
Было бы оно еще правдивым) Волгоград конечно не то чтобы эталон, но посмотрите фото Бамако Волгоград намного лучше, здесь и говорить нечего
За одно такое сравнение надо гражданства лишать !
А Вы восторгаетесь )))
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ savik-A.M.
В России даже нет города которого можно сравнить с Бомако , чувак конечно загул . Тут нельзя фото прикреплять , просто вбейте название города в Гугле и фото
Вбил в гугле. К сожалению, полно таких городов.
+9
-6
+3
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savik-A.M.
Ответ Поцелуй Оздоева
Вбил в гугле. К сожалению, полно таких городов.
Двух миллионика с трущобами на весь город ?
+3
-1
+2
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kokakoka
И вообще, зачем мне солнце Бамако?
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kokakoka
Мне не понравился Волгоград. Очень унылый миллионник. Остальные наши лучше. (Не был только в Красноярске, Уфе, Новосибирске и Омске). Волгоград очень депрессивен и сер. Родина-мать впечатляет, конечно, но специально ехать в Волгоград смысла нет. Только одним днём и проездом..
Бамако, судя по фоткам, гораздо хуже. Хоть и колоритнее
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Гоп-стоп
Посети любой европейский или американский город и убедишься, что там дела не лучше. Так что не надо преувеличивать.
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FilinMD
Ответ OldRedWhite
За одно такое сравнение надо гражданства лишать ! А Вы восторгаетесь )))
Кто и чем восторгается? Просто комментарий к новости
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Peter Parker
Советую всем почитать про западно-африканский франк, малийский хлопок и уран
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Михаил1970
В "Родине" чувствует себя как на родине.
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