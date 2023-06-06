«В Африке обычные города – приятный центр и убитые окраины. Волгоград – русский Бамако, можно сказать». Вратарь «Родины» Сангаре о жизни в России и Мали
Вратарь «Родины» Дэвид Сангаре сравнил города в России и в Мали.
– В «Динамо» ты пересекся с еще одним малийцем – Самбой Соу.
– И помогал ему адаптироваться: Самбе не хватало собеседников, которые могут поддержать разговор на английском. Он много рассказывал про жизнь в Мали, откуда он тоже родом. Причем из того же города, что и я – Бамако (столица Мали – Sports.ru).
У людей есть стереотип: если Африка, значит, все живут в бунгало. В реальности там обычные города, можно даже провести параллель с Волгоградом. Приятный центр, где плюс-минус все есть, и убитые окраины. Так что Волгоград – просто русский Бамако, – сказал Сангаре.
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Волгоград конечно не то чтобы эталон, но посмотрите фото Бамако
Волгоград намного лучше, здесь и говорить нечего
Знакомые работали в Бамако в отельном бизнесе, и поверьте, в России нигде такого нет.
А Вы восторгаетесь )))
Бамако, судя по фоткам, гораздо хуже. Хоть и колоритнее