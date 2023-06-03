«Милан» готов повысить зарплату Меньяну до 4 млн евро и продлить контракт до 2028 года
«Милан» вскоре проведет переговоры с Майком Меньяном о новом соглашении.
«Россонери» готовы продлить контракт с 27-летним вратарем сборной Франции до 2028 года с повышением зарплаты на 30% - с 2,8 млн евро за сезон до 4 млн.
Таким образом, Меньян может стать вторым среди самых высокооплачиваемых игроков «Милана» после Рафаэла Леау.
В 21 матче сезона Серии А Меньян 8 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.
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