«Милан» готов повысить зарплату Меньяну до 4 млн евро и продлить контракт до 2028 года

Теги Милан серия А Италия Майк Меньян деньги Футбол

«Милан» вскоре проведет переговоры с Майком Меньяном о новом соглашении.

«Россонери» готовы продлить контракт с 27-летним вратарем сборной Франции до 2028 года с повышением зарплаты на 30% - с 2,8 млн евро за сезон до 4 млн.

Таким образом, Меньян может стать вторым среди самых высокооплачиваемых игроков «Милана» после Рафаэла Леау.

В 21 матче сезона Серии А Меньян 8 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Papa Paolo
Вот кто-то, а Майк на все 200% заслуживает. Так быстро и безболезненно заменить донну, чистый кайф ощущать такую надежную игру в воротах.
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Азрет-Али Айбазов
Отличный кипер. По игре достоин повышения зарплаты.
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& Co1366
Лучший в Милане в этом сезоне!
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