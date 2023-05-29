Тренер «Динамо» Алпатов о 2:4 от «Локо»: «После 60-й минуты многое перестало получаться. По поводу отношения к игре вопросов к футболистам нет»

Павел Алпатов объяснил поражение «Динамо» от «Локомотива» (2:4) в Мир РПЛ.

— Вы повели в счете в начале второго тайма и потом отдали игру. В чем видите причины?

— После 60-й минуты игра резко поменялась, и многие вещи у нас перестали получаться. Сложно говорить о причинах. Сначала нужно проанализировать игру, после чего я смогу дать вам четкий ответ.

— Вы оставили на скамейке Дасу и Нгамале, двух иностранцев. Увидим ли мы их в следующем сезоне в команде?

— Это вопрос к руководству. Мы не делим футболистов на иностранцев и русских. Они остались на скамейке по спортивному принципу с учетом того, как мы готовились к сопернику и что хотели видеть на поле. На выбор основного состава влияет комплекс аспектов.

— Перед матчем на установке вы говорили игрокам о порядке пробития пенальти?

— У нас есть пенальтисты – Смолов, Фомин, Тюкавин может пробить. Хотел бы пожелать, чтобы все футболисты были так уверены в своих силах, как Федор. Не каждый сможет после промаха так уверенно подойти к точке и реализовать второй пенальти.

— Нет ощущения, что игроки «Динамо» сейчас в разбитом состоянии? Самым мотивированным на поле был Смолов, который уже всем все давно доказал, а остальные казались менее заряженными.

— Я бы не сказал, что другие футболисты были менее заряженными. А то, что Смолов проявлял лидерские качества – на то он и Смолов. У меня нет вопросов к футболистам по поводу их отношения к тренировочным занятиям и сегодняшней игре на футбольном поле, – сказал и.о. главного тренера « ».

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