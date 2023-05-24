Хавбек «Кадиса» Алехо укусил за плечо игрока «Вильярреала» Манди

Теги Вильярреал Ла Лига Кадис Хуан Сантана Аисса Манди Иван Алехо Футбол

Футболист «Кадиса» укусил соперника во время матча.

Это произошло во время игры «Вильярреал» – «Кадис» в 36-м туре Ла Лиги (2:0). 

Во втором тайме полузащитник гостей Иван Алехо укусил защитника хозяев Аисса Манди за плечо.

Главный судья матча Хуан Сантана не показал игроку «Кадиса» карточку. 

Изображение: кадр из трансляции Movistar+.

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17 комментариев

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Roman
Луис Суарес: Мой мальчик
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Spaten
Потому что ест Алехо у тебя)))
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Finding Home
ну выглядит как довольно безобидный кусь.
но все палец в рот не клади, конечно
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red hikkikomori
Ласково кусь)
+3
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Blaumerc
дело Суареса живёт
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AminO2
Леха чо, Леха чо,
Покусился на плечо?
Манди, Манди,
Да ничо,
Просто я такой мачó.

Не судите меня дома,
Меня не за что судить,
Мое дело молодое,
Выпил - надо закусить.
+2
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Ник Ник
Ты не ты, когда голоден
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0
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Ебздрогыч
Ну не за яйца же себя схватил, подумаешь...
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Ебздрогыч
Белый укусил белого - как-то скучновато. Вот если бы на месте укушенного был Винисиус, например...
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Number_2
"На его месте должен был быть я" © Винисиус
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Михаил Петров
Когда посмотрел нарезки с Суарезом

Наверное олды прослезились)
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swinostyd
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Манди кусать не по-пацански как-то. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Фёдор Кузнецов
И даже без жёлтой
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Нейтральный критик
Ответ red hikkikomori
Ласково кусь)
Да это уже хряп, а не кусь.
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