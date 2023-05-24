Футболист «Кадиса» укусил соперника во время матча.

Это произошло во время игры « » – «Кадис» в 36-м туре (2:0).

Во втором тайме полузащитник гостей укусил защитника хозяев за плечо.

Главный судья матча Хуан Сантана не показал игроку « » карточку.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+.

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