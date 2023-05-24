Хавбек «Кадиса» Алехо укусил за плечо игрока «Вильярреала» Манди
Футболист «Кадиса» укусил соперника во время матча.
Это произошло во время игры «Вильярреал» – «Кадис» в 36-м туре Ла Лиги (2:0).
Во втором тайме полузащитник гостей Иван Алехо укусил защитника хозяев Аисса Манди за плечо.
Главный судья матча Хуан Сантана не показал игроку «Кадиса» карточку.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+.
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но все палец в рот не клади, конечно
Покусился на плечо?
Манди, Манди,
Да ничо,
Просто я такой мачó.
Не судите меня дома,
Меня не за что судить,
Мое дело молодое,
Выпил - надо закусить.
Наверное олды прослезились)