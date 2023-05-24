«Челси» отменил торжественное мероприятие по итогам сезона из-за плохих результатов. Церемонии на «Стэмфорд Бридж» не проводились с 2019-го

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Футбол

«Челси» отменил торжественные мероприятия по итогам сезона.

По данным Evening Standard, в клубе считают проведение церемонии на «Стэмфорд Бридж» неуместным в связи с результатами сезона.

Награды лучшему игроку сезона, лучшему игроку академии и приз за лучший гол сезона будут вручены перед домашним матчем с «Ньюкаслом» 28 мая в рамках финального тура АПЛ.

Отметим, что последняя ежегодная торжественная церемония на «Стэмфорд Бридж» проводилась в 2019 году – ранее мероприятие два года подряд отменялось из-за пандемии коронавируса, в церемония 2022 года была отменена из-за санкций, наложенных на бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

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9 комментариев

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Леван Мкртчян
Да ладно,просто банкетный зал подходящих размеров не нашли. Не обманывайте нас
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Зизуха
А то, что за несколько туров до конца гарантировали себе место в премьер лиге, не успех?
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Aplus
жаль челси( надеюсь выберется из кризиса
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Potomok Budulaya
с такими результатами на панихиду заказывать.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Леван Мкртчян
Да ладно,просто банкетный зал подходящих размеров не нашли. Не обманывайте нас
Да и жратвы на столько ртов наготовить тоже непростая задача.
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Милан 737_
Ещё бы, впору другую церемонию заказывать ...
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TiNO
Боули и так разорили, один только 100 миллионный Мудрик стоит, какой банкет)))
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Милан 737_
А банкет тоже в рассрочку на 8 лет ? 🤔
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