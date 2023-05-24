«Челси» отменил торжественное мероприятие по итогам сезона из-за плохих результатов. Церемонии на «Стэмфорд Бридж» не проводились с 2019-го

«Челси» отменил торжественные мероприятия по итогам сезона.

По данным Evening Standard, в клубе считают проведение церемонии на «Стэмфорд Бридж» неуместным в связи с результатами сезона.

Награды лучшему игроку сезона, лучшему игроку академии и приз за лучший гол сезона будут вручены перед домашним матчем с «Ньюкаслом» 28 мая в рамках финального тура .

Отметим, что последняя ежегодная торжественная церемония на « » проводилась в 2019 году – ранее мероприятие два года подряд отменялось из-за пандемии коронавируса, в церемония 2022 года была отменена из-за санкций, наложенных на бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте