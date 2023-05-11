Личка о расширении РПЛ: «Чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд»

Марцел Личка выступил за расширение Мир РПЛ.

Главный тренер « » отреагировал на слова Александра Алаева о том, что формат проведения чемпионата может быть реформирован. Например, в нем может появиться плей-офф.

«Реформа РПЛ? Плей-офф дает больше игр. Мне бы понравилось, если бы в премьер-лиге было больше игр. Посмотрите на Бундеслигу, АПЛ, Ла Лигу. Все играют 34-38 игр в чемпионате.

Думаю, что российский чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд. Или чтобы после 30 игр разделить команды на группы. Это может быть интересно. Подобные форматы у нас в Чехии и Польше. Я не играл как тренер в таком формате. Но я за то, чтобы игр было больше», – сказал .