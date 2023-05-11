Личка о расширении РПЛ: «Чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка выступил за расширение Мир РПЛ.

Главный тренер «Оренбурга» отреагировал на слова Александра Алаева о том, что формат проведения чемпионата может быть реформирован. Например, в нем может появиться плей-офф. 

«Реформа РПЛ? Плей-офф дает больше игр. Мне бы понравилось, если бы в премьер-лиге было больше игр. Посмотрите на Бундеслигу, АПЛ, Ла Лигу. Все играют 34-38 игр в чемпионате.

Думаю, что российский чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд. Или чтобы после 30 игр разделить команды на группы. Это может быть интересно. Подобные форматы у нас в Чехии и Польше. Я не играл как тренер в таком формате. Но я за то, чтобы игр было больше», – сказал Личка

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8 комментариев

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Спартак Уокер
А помоему если расширить будет интересней смотреть
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Aggrrist
Как по мне, давно пора 18 команд в РПЛ. У нас часто бывает, что от абстрактной зоны ЕК до зоны стыков можно за несколько туров откатиться. Середняков почти нет.

Не считая Москвы и Питера представлены 8 регионов. Это смешно.
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Илья Ворошилов
В небесной Лиге можно устроить
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