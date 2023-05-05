Фото новой формы «Ювентуса» с желтыми вставками и напоминающими зебру полосками появились в сети
В интернете появились фотографии новой формы «Ювентуса».
Компания adidas подготовила для туринского клуба комплект формы в черном, белом и желтом цветах.
Также выделяется выполнение дизайна логотипа и полосок на джерси в желтом оттенке.
Отмечается, что полосы на комплекте домашней формы имеют эффект «меха», напоминающий шкуру зебры.
Фото: Footy Headlines
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