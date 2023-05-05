Фото новой формы «Ювентуса» с желтыми вставками и напоминающими зебру полосками появились в сети

Теги Ювентус серия А Италия игровая форма стиль Футбол

В интернете появились фотографии новой формы «Ювентуса».

Компания adidas подготовила для туринского клуба комплект формы в черном, белом и желтом цветах.

Также выделяется выполнение дизайна логотипа и полосок на джерси в желтом оттенке.

Отмечается, что полосы на комплекте домашней формы имеют эффект «меха», напоминающий шкуру зебры.

Фото: Footy Headlines

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60 комментариев

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Асхат Дандыбаев
паршиво смотрится
+88
-12
+76
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Пепси пеналдувич
Мне на рисование в школе за такое 3 ставили, а тут целая команда дизайнеров.
+59
-4
+55
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onegin2007
Ответ Eric_Cartman
К чему желтый? 🤔
Мне кажется это отсылка к знаменитому матчу Ростов - Ювентус)
+49
-2
+47
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Леван Мкртчян
Ответ Eric_Cartman
К чему желтый? 🤔
Судя по виду -- это проглядывающиеся контуры шкуры льва,к который подкрадывается за спиной зебры. Лев, видимо, хочет вероломно напасть на зебру сзади и отобрать 15 очков
+35
-1
+34
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Леван Мкртчян
Ого.... похоже дизайнеры нашли мои концепт-зарисовки по формам топ-клубов, когда мне было 6 лет)
+23
-5
+18
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vel
Они там, в Юве, что не видят, в какое дерьмище Абибас команду наряжать собирается?
Как клоуны будем бегать. Впрочем, какая игра, такая и форма..
+20
-2
+18
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Amsterdam
А по моему будет отлично смотреться в живую
+10
-1
+9
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Russian Horse
Ответ Асхат Дандыбаев
паршиво смотрится
Под стать игре
+8
-2
+6
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Zidane 21
надеюсь это шутка, это будет тотальный здец
+5
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Артем Алмазов
Лучше бы Ювентус остались в Nike... Какое же...
+4
-2
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Заяцволк
Ответ Eric_Cartman
К чему желтый? 🤔
Чтобы судьям легче было определить своих, бгг
+3
-1
+2
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Nik Yeremich
что за ужас
+2
0
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juveforzajuve
Это наверное дизайнеры, которые работают на Лапо
+1
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Андрей Хенто
Кошмар.
+1
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Заяцволк
Ух, жесть, по бокам и снизу желтый вообще дико смотрится. А так в целом мне нравился предыдущий вариант, который где-то недавно выкладывали, с желтым, но его поменьше было, а тут слишком
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ADiPin
В паинте мышкой нащелкали будто...
+1
0
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Crazy_ivan
А мне нравится, в динамике будет прикольно выглядить. Но желтый не в тему
+2
-1
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Алексей Матыгин
отстой
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Eric_Cartman
К чему желтый? 🤔
+2
-2
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Георгий Юраков
Вначале увидев заголовок , обрадовался , что будет желтый ворот , но это уже перебор … давно (никогда) не было хорошей формы от Адидас , для Юве
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olander
Ответ onegin2007
Мне кажется это отсылка к знаменитому матчу Ростов - Ювентус)
Скорее, к финалу ЛЧ с Аяксом в 90-е
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Mirazhik
ТОПище! Мне нравится.
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slow focus
мда, ну и хренотень. больше всего не понимаю отчего дизайнеры так любят этот желтый цвет оттенка мочи здорового человека в качестве окантовки добавлять... у того же ТТХ он постоянно на домашней форме, да и у форм других клубов часто попадается
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Ярослав Гришин
мне,лично,нравится,но сшито походу кем-то на скорую руку после смены на кроссовках)
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nautilus
Какой-то кромешный ******, как будто ребенку дали поиграть с фотошопом)
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