Маркиньос после 1:3 от «Лорьяна»: «Следующий матч – решающий в борьбе за титул». Дальше – «Труа» с 18-го места

Теги ПСЖ Труа лига 1 Франция Лорьян Маркиньос Футбол

Маркиньос прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лорьяна».

В домашнем матче 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» уступил «Лорьяну» (1:3), оставшись в меньшинстве на 20-й минуте после удаления Ашрафа Хакими.

«Думаю, что отсутствие результата может многое объяснить. Мы хотим выиграть этот титул, мы находимся в конце сезона, мы не должны упускать это из виду в таких матчах, как этот, особенно в домашних. Наши действия не сработали, «Лорьян» нашел наши слабые места.

Мы должны уметь ценить себя. Нет, это не проблема мотивации – мы пытались все наладить, но сильно отставали, не пытались забивать голы в трудные моменты. Все решили детали, мы не смогли улучшить игру после перерыва. В меньшинстве это тяжело, но мы должны вернуться к работе.

В этом чемпионате у нас были взлеты и падения, и следующий матч будет решающим в борьбе за титул», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью Canal+.

Следующий матч «ПСЖ» проведет 7 мая против «Труа», занимающего 18-ю строчку турнирной таблицы.

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6 комментариев

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The Evil Within
Труа с 18-го места? Самое время ГОАТу показать свое величие. Благо не плей-офф ЛЧ.
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М-У-С Л-И-М
Ответ fellx
После первых матчей про Галтье писали такие же слова, как и про Тен Хаага. Мол установит дисциплину, проведёт очистку состава и тп. Только у них одинаковые проблемы: недостаточно опыта и авторитета руководить Топ игроками. Тен Хаагу повезло, единственным топом на тот момент оказался Роналду, так что его просто слили вместе с Фернандешом. А вот Гальте таковых оказалось полсостава, пришлось работать со звёздами. ПСЖ нужен Зидан, остальных они не будут слушать.
Вполне подойдет и Моуриньо. Гальтье это не совсем тот уровень для топ клуба мне так кажется
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RealJon
у меня такая уверенность что если эти аутсайдеры поставят автобус против них и играют сплочённо, они полно может отнять очки у ПСЖ.
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Сергей Перевалов
Докатились. Матч жизни с аутсайдером!
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DeltaForce
Ответ The Evil Within
Труа с 18-го места? Самое время ГОАТу показать свое величие. Благо не плей-офф ЛЧ.
Сделает голевую передачу и его персофаны будут ссать от счастья)настоящий гоат
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