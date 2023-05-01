Маркиньос после 1:3 от «Лорьяна»: «Следующий матч – решающий в борьбе за титул». Дальше – «Труа» с 18-го места
Маркиньос прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лорьяна».
В домашнем матче 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» уступил «Лорьяну» (1:3), оставшись в меньшинстве на 20-й минуте после удаления Ашрафа Хакими.
«Думаю, что отсутствие результата может многое объяснить. Мы хотим выиграть этот титул, мы находимся в конце сезона, мы не должны упускать это из виду в таких матчах, как этот, особенно в домашних. Наши действия не сработали, «Лорьян» нашел наши слабые места.
Мы должны уметь ценить себя. Нет, это не проблема мотивации – мы пытались все наладить, но сильно отставали, не пытались забивать голы в трудные моменты. Все решили детали, мы не смогли улучшить игру после перерыва. В меньшинстве это тяжело, но мы должны вернуться к работе.
В этом чемпионате у нас были взлеты и падения, и следующий матч будет решающим в борьбе за титул», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью Canal+.
Следующий матч «ПСЖ» проведет 7 мая против «Труа», занимающего 18-ю строчку турнирной таблицы.
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