«Реал» не планирует возвращать Зидана – Перес доверяет Анчелотти. Зинедин не связывался с клубом
«Реал» не планирует возвращать Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что Зидан ведет с «Реалом» переговоры о возвращении.
По информации Marca, «Реал» не планирует возвращение Зидана. Руководство клуба доверяет Карло Анчелотти и советуется с ним при планировании следующего сезона.
Отношения Анчелотти и Флорентино Переса сейчас лучше, чем когда-либо за время работы итальянского специалиста в «Реале». Анчелотти намерен отработать в «Реале» до конца контракта, действие которого истекает летом 2024 года.
Кроме того, издание сообщает, что сам Зидан также не связывался с «Реалом». В числе возможный вариантов продолжения тренерской карьеры француза называются «ПСЖ» и «Ювентус».
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Однако Перес просто обязан оформить несколько крутых трансферов
А сам тренер уже в следующем сезоне обязан посадить на лавку Крооса и Модрича и дать играть уже молодым футболистам,при всем уважение к двум легендам,пора уже уступить место таким зверям как Камавинга и Тчуамени