«Реал» не планирует возвращать Зидана – Перес доверяет Анчелотти. Зинедин не связывался с клубом

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Флорентино Перес Футбол

«Реал» не планирует возвращать Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Зидан ведет с «Реалом» переговоры о возвращении.

По информации Marca, «Реал» не планирует возвращение Зидана. Руководство клуба доверяет Карло Анчелотти и советуется с ним при планировании следующего сезона.

Отношения Анчелотти и Флорентино Переса сейчас лучше, чем когда-либо за время работы итальянского специалиста в «Реале». Анчелотти намерен отработать в «Реале» до конца контракта, действие которого истекает летом 2024 года.

Кроме того, издание сообщает, что сам Зидан также не связывался с «Реалом». В числе возможный вариантов продолжения тренерской карьеры француза называются «ПСЖ» и «Ювентус».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Я не против чтобы Анчелотти остался
Однако Перес просто обязан оформить несколько крутых трансферов
А сам тренер уже в следующем сезоне обязан посадить на лавку Крооса и Модрича и дать играть уже молодым футболистам,при всем уважение к двум легендам,пора уже уступить место таким зверям как Камавинга и Тчуамени
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makar Tert
Анчелотти обязан выиграть кубок короля и ЛЧ чтобы спасти сезон, в Ла лиге мы были неплохи, но в решающих матчах таких как с Барселоной Бетисом или Атлетико мы к сожалению сыграли не лучшим образом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Мартин
Ждём Зизу в Ювентусе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Кузнецов
Анчелотти прекрасно справляется, что его просто так менять? Хотя Зидану всегда радуется душа)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Ну и слава Богу. Надеюсь, трансферы нужные летом еще сделают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remedy
Эта «новость» опровергает предыдущую «новость», о том, что Зидан готов возглавить Реал? Журналистика👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Абызов
Зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Повезло повезло! Дайте Анчелотти поработать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ llolishe
Зизу давай в Ливерпуль!!
Тоже захотелось 3лч подряд?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ белошип
Тоже захотелось 3лч подряд?)
Фартовый Зидан минимум 2 ЛЧ точно смог бы выиграть с Ливерпулем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий