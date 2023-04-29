Федотов о 3:1 с «Ахматом»: «1-й тайм остался за ЦСКА. Мы искали шансы, находили быстрые атаки»

Владимир Федотов заявил о преимуществе ЦСКА над «Ахматом» (3:1) в 1-м тайме.

Хавбек Иван Обляков оформил дубль в первые 22 минуты матча 25-го тура Мир .

«По традиции здесь никому не легко, но мне кажется, что первый тайм остался за нами.

Мы были готовы к тому, что « » в первые 15 минут будет играть хорошо, как он делает в чемпионате. Мы искали свои шансы, находили быстрые атаки», – сказал главный тренер ЦСКА.

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