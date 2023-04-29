Федотов о 3:1 с «Ахматом»: «1-й тайм остался за ЦСКА. Мы искали шансы, находили быстрые атаки»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов заявил о преимуществе ЦСКА над «Ахматом» (3:1) в 1-м тайме.

Хавбек Иван Обляков оформил дубль в первые 22 минуты матча 25-го тура Мир РПЛ.

«По традиции здесь никому не легко, но мне кажется, что первый тайм остался за нами.

Мы были готовы к тому, что «Ахмат» в первые 15 минут будет играть хорошо, как он делает в чемпионате. Мы искали свои шансы, находили быстрые атаки», – сказал главный тренер ЦСКА.

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9 комментариев

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Bob_Kolomb
Что он сделал с Обляковым? После зимнего перерыва совсем другой уровень игры стал показывать.
+32
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9черное
Летний трансфер в Наполи.
Ожидание: Дивеев
Реальность: Ваня Обляков
+21
0
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инок
И сразу Федотов топ-тренер и с заменами угадал и тактика норм..)
+12
-1
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naxerger
Не хочу ничего говорить про облякова(боюсь сглазить),но за какие заслуги выходит Ермаков - мне,честно говоря,не понятно. Будем надеяться,что на тренировках он демонстрирует космический уровень игры,а в официальных матчах присутствует какой то психологический момент,который Федотов своим доверием к Никите пытается нивелировать.
Одно могу сказать точно: команда стала гораздо увереннее в своих силах.

Но проблема вторых таймов как будто никуда не делась...
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Кеша
Сегодня великолепный субботний армейский день ! С победой армейцы ! Вам сегодня есть что праздновать! Федоров и Федотов - поразительное сходство !
+3
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Толик Вдовенко
Ответ инок
И сразу Федотов топ-тренер и с заменами угадал и тактика норм..)
Федотов топ тренер для середняка
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FilinMD
Ответ инок
И сразу Федотов топ-тренер и с заменами угадал и тактика норм..)
Тем не менее, текущий уровень Ермакова - медиалига
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