Федотов о 3:1 с «Ахматом»: «1-й тайм остался за ЦСКА. Мы искали шансы, находили быстрые атаки»
Владимир Федотов заявил о преимуществе ЦСКА над «Ахматом» (3:1) в 1-м тайме.
Хавбек Иван Обляков оформил дубль в первые 22 минуты матча 25-го тура Мир РПЛ.
«По традиции здесь никому не легко, но мне кажется, что первый тайм остался за нами.
Мы были готовы к тому, что «Ахмат» в первые 15 минут будет играть хорошо, как он делает в чемпионате. Мы искали свои шансы, находили быстрые атаки», – сказал главный тренер ЦСКА.
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Ожидание: Дивеев
Реальность: Ваня Обляков
Одно могу сказать точно: команда стала гораздо увереннее в своих силах.
Но проблема вторых таймов как будто никуда не делась...