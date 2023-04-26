Гол Стоунза «Арсеналу» засчитали после ВАР. Лайнсмен зафиксировал офсайд при штрафном

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Кевин де Брюйне Майкл Оливер Джон Стоунз видеоповторы Футбол

Судьи посчитали, что второй гол «Манчестер Сити» в ворота «Арсенала» был забит по правилам.

«Горожане» обыгрывают «канониров» со счетом 2:0 после первого тайма. Второй гол команда из Манчестера забила на 46-й минуте.

Кевин де Брюйне подавал штрафной, Джоун Стоунз замкнул передачу ударом головой. Боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав положение вне игры.

Однако ВАР отменил решение лайнсмена. Видеоассисенты арбитра, посмотрев повтор эпизода, решили, что защитник «Сити» не находился в офсайде в момент передачи. Гол засчитали. 

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (2:0, перерыв). 

Изображение: кадр из трансляции ESPN

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6 комментариев

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Artem Piatkov
Тот случай, когда ВАР сохранил справедливость
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<~Inter~>
Ответ Михаил Стентор
Мне кажется, миллиметровые офсайда должны трактоваться в пользу нападения. Установить, допустим, допустимую погрешность и перестать эти миллиметры вымерять.
Не слишком ли много правил в футболе в пользу нападения?
+4
0
+4
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bevooch
Ответ Artem Piatkov
Тот случай, когда ВАР сохранил справедливость
Надо полагать, что обычно ВАР сохраняет несправедливость или что?
+3
-2
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los merengues
Ответ Михаил Стентор
Мне кажется, миллиметровые офсайда должны трактоваться в пользу нападения. Установить, допустим, допустимую погрешность и перестать эти миллиметры вымерять.
Ну, допустим, сделать погрешность 1см, так через 5 лет будут требовать убрать эту несправедливость, когда фиксируют офсайд из-за превышения в 1,1 см. Опять двигать будем?
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