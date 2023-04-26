Гол Стоунза «Арсеналу» засчитали после ВАР. Лайнсмен зафиксировал офсайд при штрафном

Судьи посчитали, что второй гол «Манчестер Сити» в ворота «Арсенала» был забит по правилам.

«Горожане» обыгрывают «канониров» со счетом 2:0 после первого тайма. Второй гол команда из Манчестера забила на 46-й минуте.

подавал штрафной, Джоун Стоунз замкнул передачу ударом головой. Боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав положение вне игры.

Однако ВАР отменил решение лайнсмена. Видеоассисенты арбитра, посмотрев повтор эпизода, решили, что защитник «Сити» не находился в офсайде в момент передачи. Гол засчитали.

Матч « » – « » обслуживает бригада арбитров во главе с .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры (2:0, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции ESPN

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