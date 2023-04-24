«10 пенальти за тур, а дельфин – Соболев. Но я теперь Аквамен – король морей». Форвард «Спартака» о критике

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Соболев стиль Чемпионат.com ахахаха Фильмы Футбол

Александр Соболев примерил новый образ – Аквамена.

«Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин – Соболев. Все как всегда.

Но я теперь Аквамен – король морей. Надо соответствовать», – заявил форвард «Спартака».

Ранее красно-белые опубликовали созданные нейросетью изображения футболистов команды в образе героев комиксов Marvel и DC.

Изображение: t.me/fcsmtg/6661

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Самоирония это хорошо, но сегодня опять мерзко нырял в первом тайме
+32
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КБ Сергей
Ну, сегодня в первом тайме, справедливости ради, Саша пытался нырнуть красиво. Безбородов не повёлся и был абсолютно прав. Однако, эти нырки, играют с Соболевым и злую шутку. Когда правила на нём нарушают реально, судьи часто не верят. Хорошо, что сегодня ВАР отработал хорошо. И в моменте с первым голом Краснодара рассмотрели ногу «Товарища» и в моменте с пенальти на Соболеве подсказали Безбородову.
Игра сумасшедшая по сюжету и победа, вроде бы очень важная, но как же напрягает игра в обороне Спартака… С этим надо что-то делать и уже очень давно.
+12
-2
+10
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Император Плутона
Ответ An Kr
Он реально не понял почему его дельфином прозвали?
нет, один ты умный
+20
-10
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АланСмити
ну, один раз пошутил так Соболев и было смешно, но после десятого раза уже не смешно, а Соболев, как юморист, который благодаря одному удачному выступлению хочет собирать полный зал каждый день у одной и той же аудитории.
И видно, что у него очень подгорает от этого прозвища, хотя он сам сделал всё, чтобы оно к нему прилипло и продолжает падать от любого касания, но при этом хочет казаться, что он не дельфин. Даже к Комличенко больше уважения, что он признает и выдаёт это за свое сильное качество, а этот и в театралке похуже, но величит себя настоящим артистом, который не играет, а прям живёт. выглядит нелепо.
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Ильдар Фарукшин
Санек молодец
+13
-13
0
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КБ Сергей
Ответ АланСмити
ну, один раз пошутил так Соболев и было смешно, но после десятого раза уже не смешно, а Соболев, как юморист, который благодаря одному удачному выступлению хочет собирать полный зал каждый день у одной и той же аудитории. И видно, что у него очень подгорает от этого прозвища, хотя он сам сделал всё, чтобы оно к нему прилипло и продолжает падать от любого касания, но при этом хочет казаться, что он не дельфин. Даже к Комличенко больше уважения, что он признает и выдаёт это за свое сильное качество, а этот и в театралке похуже, но величит себя настоящим артистом, который не играет, а прям живёт. выглядит нелепо.
Знаешь, я ничего не знаю о Комличенко, но поливать грязью Соболева за то, что ныряет, я бы не стал, хотя бы потому, что ему реально в каждом матче достаётся и судьи далеко не всегда это видят. Но того, что Саша в каждом матче бьётся до последнего, у него не отнять. Он на поле просто псих. Хорошо это или плохо, не знаю, но вот два последних матча Спартака, где Спартак горит на минус два. В одном Соболева и Промеса не было, а в другом были. Там где их не было, слили середняку пердива и вылетели из Кубка, а там где были, вытянули игру и победили. Такие вот дела…
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