«10 пенальти за тур, а дельфин – Соболев. Но я теперь Аквамен – король морей». Форвард «Спартака» о критике
Александр Соболев примерил новый образ – Аквамена.
«Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин – Соболев. Все как всегда.
Но я теперь Аквамен – король морей. Надо соответствовать», – заявил форвард «Спартака».
Ранее красно-белые опубликовали созданные нейросетью изображения футболистов команды в образе героев комиксов Marvel и DC.
Изображение: t.me/fcsmtg/6661
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Игра сумасшедшая по сюжету и победа, вроде бы очень важная, но как же напрягает игра в обороне Спартака… С этим надо что-то делать и уже очень давно.
И видно, что у него очень подгорает от этого прозвища, хотя он сам сделал всё, чтобы оно к нему прилипло и продолжает падать от любого касания, но при этом хочет казаться, что он не дельфин. Даже к Комличенко больше уважения, что он признает и выдаёт это за свое сильное качество, а этот и в театралке похуже, но величит себя настоящим артистом, который не играет, а прям живёт. выглядит нелепо.