«10 пенальти за тур, а дельфин – Соболев. Но я теперь Аквамен – король морей». Форвард «Спартака» о критике

Александр Соболев примерил новый образ – Аквамена.

«Стараюсь не обращать внимания на судейство. Десять пенальти за тур, а дельфин – Соболев. Все как всегда.

Но я теперь Аквамен – король морей. Надо соответствовать», – заявил форвард «Спартака».

Ранее красно-белые опубликовали созданные нейросетью изображения футболистов команды в образе героев комиксов Marvel и DC.

Изображение: t.me/fcsmtg/6661

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