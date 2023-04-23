Кокорин не реализовал пенальти с двух попыток в матче с АПОЭЛ. Форвард сам его заработал
Александр Кокорин не забил с пенальти в матче чемпионата Кипра.
На 47-й минуте игры «Ариса» с АПОЭЛ россиянин заработал одиннадцатиметровый – его сбил хавбек Кингсли Сарфо.
Форвард сам пробил с точки в левый от него угол. Голкипер Вид Белец сумел парировать удар.
Кокорин получил возможность перебить из-за преждевременного выхода вратаря с линии. Он нанес такой же удар, и Белец так же его отразил.
Со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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Проводник замер с поднятыи топором, медведь тоже остановился.
Проводник, не оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса:
- Иди сюда...
Сзади тишина. Он снова повторяет:
- Иди сюда!
Сзади опять тишина, он в третий раз аж шипит, захлёбываясь слюной:
- Иди сюда, б***ь!
Сзади раздаётся голос охотника:
- На***, ты его зовёшь?!..
Сам заработал пенку, сам же её не реализовал
Также и с карьерой, сам же и загубил себе её
всё сам