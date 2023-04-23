Кокорин не реализовал пенальти с двух попыток в матче с АПОЭЛ. Форвард сам его заработал

Теги судьи высшая лига Кипр АПОЭЛ Арис Лимасол Александр Кокорин Вид Белец Кингсли Сарфо Футбол

Александр Кокорин не забил с пенальти в матче чемпионата Кипра.

На 47-й минуте игры «Ариса» с АПОЭЛ россиянин заработал одиннадцатиметровый – его сбил хавбек Кингсли Сарфо.

Форвард сам пробил с точки в левый от него угол. Голкипер Вид Белец сумел парировать удар.

Кокорин получил возможность перебить из-за преждевременного выхода вратаря с линии. Он нанес такой же удар, и Белец так же его отразил.

Со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Рузанна Гасоян
Как в анекдоте : мужик приходит к другу а тама шкура медведя с разутой пастью , и спрашивает ты его убил ? говорит да , а сколько раз стрелял ? 10 , а сколько раз попал ? Ни разу , а отчего он умер ? От смеха
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Spaten
Ответ Рузанна Гасоян
Как в анекдоте : мужик приходит к другу а тама шкура медведя с разутой пастью , и спрашивает ты его убил ? говорит да , а сколько раз стрелял ? 10 , а сколько раз попал ? Ни разу , а отчего он умер ? От смеха
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Дядя ТУРА
тут нужна мем картинка двух пацанов в шапках черных
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rigobersong
Легенды иногда не забивают:) Баджо, Трезеге, Смолов, теперь и Кокорин:)
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Artem Piatkov
Ну тут всё логично
Сам заработал пенку, сам же её не реализовал

Также и с карьерой, сам же и загубил себе её

всё сам
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evil
может себе позволить
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Japonskiy Magnitofon
Сам заработал, сам распорядился как захотел, какие проблемы?
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