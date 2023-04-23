Кокорин не реализовал пенальти с двух попыток в матче с АПОЭЛ. Форвард сам его заработал

Александр Кокорин не забил с пенальти в матче чемпионата Кипра.

На 47-й минуте игры « » с россиянин заработал одиннадцатиметровый – его сбил хавбек .

Форвард сам пробил с точки в левый от него угол. Голкипер Вид Белец сумел парировать удар.

получил возможность перебить из-за преждевременного выхода вратаря с линии. Он нанес такой же удар, и так же его отразил.

Со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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