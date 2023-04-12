Шпилевский хочет, чтобы Кокорин остался в «Арисе»: «Ему у нас очень нравится. Он чувствует уважение и поддержку»

Теги Фиорентина серия А Италия Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Тренер «Ариса» оценил информацию о том, что Александр Кокорин вернется в «Фиорентину» летом.

«Это все слухи. Я не хочу каждый день это комментировать. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался.

Ему у нас очень нравится, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо», — сказал Алексей Шпилевский.

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3 комментария

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Ответ Пако
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зарплату гармоничную не могут позволить себе
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Новый тренер ФК Спартак
лига кипра мутная фигня похлеще упл
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Пако
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10ztv
фиорентина хочет вернуть легенду чтобы за лч боротся
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