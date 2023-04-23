«Игроки отвечают матом судьям, судьи – им. Это падение нравов, деградация общества. Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились». Орлов о брани

Геннадий Орлов осудил использование нецензурной лексики во время футбольных матчей.

«У тренера есть две возможности себя проявить. Первая – педагогика, а вторая – знание футбола. Чтобы быть педагогом, нужно разобраться в себе, быть честным и коммуникабельным, человеколюбивым, чтобы найти подход к футболистам. В Советском Союзе именно такое поведение было доминантным. А когда я сейчас слышу, что тренеры матерятся, я поражаюсь.

Когда я играл в футбол, мы на тренировках и в раздевалках не матерились. Только за пределами стадиона. Если во время матча ты сказал матерное слово, это была сразу красная карточка.

Сегодня же я слышу, что игроки отвечают матом судьям, да и сами судьи иногда отвечают! Это падение нравов. Куда идет наша общность? Что ж вы материтесь все?!

Более того, находятся идеологи, которые говорят, что мат – часть нашей культуры. Нет, это бескультурье! Надо воспитывать народ, нельзя же так. Мальчики сейчас матерятся перед девочками, а девочки – перед мальчиками. Куда родители смотрят? Это же деградация общества.

Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это все закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, YouTube – это тоже эфир! Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни.

Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал.

Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Но использовать мат для связки слов… Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились. Я уже взрослый человек, и я не понимаю, зачем это все сейчас происходит», – отметил комментатор.

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