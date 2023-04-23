«Игроки отвечают матом судьям, судьи – им. Это падение нравов, деградация общества. Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились». Орлов о брани

Теги премьер-лига Россия Геннадий Орлов Политика брань Футбол

Геннадий Орлов осудил использование нецензурной лексики во время футбольных матчей.

«У тренера есть две возможности себя проявить. Первая – педагогика, а вторая – знание футбола. Чтобы быть педагогом, нужно разобраться в себе, быть честным и коммуникабельным, человеколюбивым, чтобы найти подход к футболистам. В Советском Союзе именно такое поведение было доминантным. А когда я сейчас слышу, что тренеры матерятся, я поражаюсь.

Когда я играл в футбол, мы на тренировках и в раздевалках не матерились. Только за пределами стадиона. Если во время матча ты сказал матерное слово, это была сразу красная карточка.

Сегодня же я слышу, что игроки отвечают матом судьям, да и сами судьи иногда отвечают! Это падение нравов. Куда идет наша общность? Что ж вы материтесь все?!

Более того, находятся идеологи, которые говорят, что мат – часть нашей культуры. Нет, это бескультурье! Надо воспитывать народ, нельзя же так. Мальчики сейчас матерятся перед девочками, а девочки – перед мальчиками. Куда родители смотрят? Это же деградация общества.

Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это все закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, YouTube – это тоже эфир! Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни.

Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал.

Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Но использовать мат для связки слов… Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились. Я уже взрослый человек, и я не понимаю, зачем это все сейчас происходит», – отметил комментатор.

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34 комментария

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Александр Горлов
Привожу в пример воров и депутатов
Общество деградировало, однозначно
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Pelerin
Гена, ты знал воров в законе, ты лизоблюдствовал перед Миллером, участвовал в наглой подтасовке звука...
О каких нравах может говорить этот старичок? )
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_FoX-
Ответ Александр Горлов
Привожу в пример воров и депутатов Общество деградировало, однозначно
Вот если там вместо "и" будет "-", то тогда окончательно. Хотя подождите...
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benjamin92
Ох уж эти истории про воров и прочих урок. Убивали, грабили, зато матом не ругались и бога любили
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nonm79
Он прав!
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ZjzoRe
Ответ Марио Супермарио
Я читал, что борька ельцин никогда не матерился, но вот честно, лучше бы он матерился, да был поумнее и не пил.
глупый Борька Ельцин ради колбасы в соло вынес магучий салфетский саюз, еще и пить успевал, вот это человечище
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Уся Ваткин
Ответ Александр Горлов
Привожу в пример воров и депутатов Общество деградировало, однозначно
воры и депутаты в России -это, как правило, одни и те же люди
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svft
- Скажи моё имя.
- Хайзенберг!
- Ты, с##а, прав!
(с)
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Ковид 07.10.52
Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились. ..
Странно не добавил, что они все из культурной столицы...и конечно правильно поставить в одну шеренгу политиков и воров....
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Не уверен!!
Политики и воры в законе - низменная часть жизни, о чем дед нам заливает?
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_FoX-
Ответ Coodesnik
То,что у тебя не сложилась жизнь,правительство не виновато. Учится надо было и работать.
Вот сейчас ты меня разочаровал прям. Я думал будет поинтереснее аргументация, но ты выбрал самый проигрышный путь - уличать в лени, отсутствии образования и не сложившейся жизни людей о которых ты ничего не знаешь. Я даже парировать не буду такое. Как там говорит ваш кумир - "скучно, девочки")
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Марио Супермарио
Я читал, что борька ельцин никогда не матерился, но вот честно, лучше бы он матерился, да был поумнее и не пил.
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ВладимирНеПутин
Политики и воры в законе это же одни и те же люди
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Hong Kil
Ага, "меня царицы соблазняли...", это первое что приходит на ум, когда старики начинают плести свои небылицы. Сидел бы тих на даче, огурцы выращивал, так нет лезет со своими нравоучениями. В топку!
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А.Э.РАСИМ
Политики не должны материться, а воры в законе через мат и пришли к своему.
А зачем им материться при Орлове?
Воры выражаются не при нароодных артистах.
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Александр Охотко
Задолбали эти святоши со своим матом. Каждое слово в языке, особенно прилагательное, имеет определённый эмоциональный окрас.Мат, если он не повсеместен, не заменит ни одно "хорошее" слово
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Oleg Pepel
Вспоминается Хульк и его панибратсво и загрудки.. без ниуа..Продолжай ГСО, продолжай. Вы это заложили
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Игорь Мищук
Полностью поддерживаю! Меня самого коробит, когда слышу, как на улице в обычном разговоре мальчика и девочки оба такие трехэтажные наворачивают... это неправильно.
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BM
Ответ Pelerin
Гена, ты знал воров в законе, ты лизоблюдствовал перед Миллером, участвовал в наглой подтасовке звука... О каких нравах может говорить этот старичок? )
Он про Фому, ты про Ерему
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Кан и Баллак сидят в баре
Сказочный д... Политики и воры в законе у него получается чище и лучше потому что не матюкаются) гениально) никто ### ни разу не #######)
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_FoX-
Ответ Coodesnik
Да смысла нет объяснять этим горе экспертам что то((
Нет, почему же, я всё услышал: не все воры депутаты, с этим я согласен. Путин не ругается матом - тоже согласен. Наверное, у кого-то он этим завоёвывает авторитет. У меня нет. Это мог бы быть приятный бонус ко всему остальному, но всё остальное там с таким знаком минус, что не в сказке сказать, но в суде описать.
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Pelerin
Ответ gifighter76
Не все воры - депутаты. И это хорошо. Да и 90-е годы давно закончились. Сейчас за коррупцию осуждено с 2012 по 2022 год включительно почти 70 000 чиновников, включая депутатов. Это выступление Бастрыкина, вполне правдивое. Так что, не надо кликушествовать. А матом можно ругаться и говорить, только в определенном кругу. И без доступа к соцсетям. Кстати, Путин, как к нему не относись, матом нк ругается. И этим, в том числе, завоевывает авторитет.
Воры-депутаты это в основном не про 90-е, а как раз про Арашуковых и прочих милых людей из современной вертикали.
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mg2000
Это Геннадийсергеич похвастался щас или пожаловался?)
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