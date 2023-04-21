«Африка должна быть России интереснее в футбольном плане. Там сборные к Европе максимально приближенные». Непомнящий об отказе от турнира в Азии

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Непомнящий Футбол

Валерий Непомнящий считает, что Африка должна быть интересна России в плане футбола.

Бывший тренер сборной Камеруна отреагировал на решение России не участвовать в чемпионате CAFA, который пройдет в Киргизии и Узбекистане с 9 по 21 июня. В состав CAFA входят Иран, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Сейчас сборной если и играть товарищеские матчи, то предпочтительнее будут африканские сборные. Это максимально приближенные к Европе сборные.

Многие африканцы играют в Европе, и они могут напомнить нам качество игры против европейских команд. Африка нам должна быть интереснее в футбольном плане.

По турниру CAFA я согласен с РФС, что участие в этом турнире не целесообразно. Играть, чтобы просто играть? Нужно играть с сильными и в подходящих условиях. Такого CAFA не дает, к сожалению», – сказал Непомнящий.

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12 комментариев

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Регион-36
дальше будет Антарктика и пингвины.
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Циник Петербургский
Есть еще "железный" вариант. В порядке бреда. Официально купить клочок земли в Южной Америке в собственность РФ. Такой, чтоб стадион и аэропорт уместился. Оформить, как анклав... Заявиться в федерацию футбола Южной Америки.
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Vadim Kovalev
Ответ Регион-36
дальше будет Антарктика и пингвины.
с языка снял, тоже самое написал)))
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Andrew Petrov
в африке тоже жарко ну их..ответит Валера
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igls54
Не ходите дети в Африку гулять...
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Совесть Черданцева
Россия - Эритрея
Вывеска огненная
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Vadim Kovalev
Вы ещё их в Антарктиду отправьте, чего уж там. Пусть с пингвинами мячик гоняют, в перерывах между наблюдениями на станциях
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Pertinax Gandi
Позиция тренера нашей сборной ясна - ему везде жарко. Он лето привык проводить в прохладной Эстонии.
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poolshh
Ответ Совесть Черданцева
Россия - Эритрея Вывеска огненная
А игру провести в столице Мьнмы, городе-герое Нейпьидо.
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Кирилл Макаров
Ответ Совесть Черданцева
Россия - Эритрея Вывеска огненная
Уретрия
0
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