«Африка должна быть России интереснее в футбольном плане. Там сборные к Европе максимально приближенные». Непомнящий об отказе от турнира в Азии

Валерий Непомнящий считает, что Африка должна быть интересна России в плане футбола.

Бывший тренер сборной Камеруна отреагировал на решение России не участвовать в чемпионате CAFA, который пройдет в Киргизии и Узбекистане с 9 по 21 июня. В состав CAFA входят Иран, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Сейчас сборной если и играть товарищеские матчи, то предпочтительнее будут африканские сборные. Это максимально приближенные к Европе сборные.

Многие африканцы играют в Европе, и они могут напомнить нам качество игры против европейских команд. Африка нам должна быть интереснее в футбольном плане.

По турниру CAFA я согласен с РФС, что участие в этом турнире не целесообразно. Играть, чтобы просто играть? Нужно играть с сильными и в подходящих условиях. Такого CAFA не дает, к сожалению», – сказал Непомнящий.

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