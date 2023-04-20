Эксперт по истории «МЮ» о призыве убрать корабль с эмблемы из-за рабства: «История такая, какая есть. Для борьбы с расизмом можно сделать больше, чем беспокоиться о неизвестном корабле»

Специалист по истории «МЮ» не согласен с призывами изменить эмблему клуба из-за рабства.

Ранее в статье The Guardian призвали «Манчестер Юнайтед» и « » убрать корабли с эмблем из-за предположений, что корабли на них отсылают к истории работорговли. В правозащитной организации Show Racism the Red Card поддержали идею обсудить этот вопрос.

«Из мухи сделали слона. Да, на эмблеме «МЮ» есть корабль из-за истории Манчестера, да, есть огромная заслуга торговли хлопком в том, чем стал Манчестер, да, у хлопка есть связь с рабством.

Рабство было жестокой вещью, от которой так или иначе страдало бесчисленное множество людей, этого нельзя отрицать, но история с хлопковыми полями осталась в прошлом. Это история из ушедшей эпохи, когда мир был совершенно другим. Люди нажили огромные состояния на работорговле, на хлопке, сахаре.

Но должны ли «Юнайтед», «Сити» и сам город менять эмблему и герб, чтобы ублажить некоторых? Думаю, нет. Не думаю, что кто-то из болельщиков этих команд когда-либо усматривал связь эмблемы с рабством и отказывался носить или покупать что-то с этой символикой. Ни один игрок не отказался бы подписать контракт с этими клубами из-за эмблемы и ее связи с рабством. Никто бы не подумал так, даже не догадался бы об этом.

Эмблема такая, какая есть. Ее удаление, снос статуй, переименование улиц и зданий никак не изменят того, что было раньше. История такая, какая есть.

Расизм – это то, без чего мир может обойтись. И в этом аспекте следует сделать больше, чем беспокоиться о корабле, который плыл неизвестно куда и вез неизвестно что», – сказал автор книг об истории « » Иэн Маккартни.

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