Эксперт по истории «МЮ» о призыве убрать корабль с эмблемы из-за рабства: «История такая, какая есть. Для борьбы с расизмом можно сделать больше, чем беспокоиться о неизвестном корабле»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия игровая форма дискриминация Футбол

Специалист по истории «МЮ» не согласен с призывами изменить эмблему клуба из-за рабства.

Ранее в статье The Guardian призвали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» убрать корабли с эмблем из-за предположений, что корабли на них отсылают к истории работорговли. В правозащитной организации Show Racism the Red Card поддержали идею обсудить этот вопрос.

«Из мухи сделали слона. Да, на эмблеме «МЮ» есть корабль из-за истории Манчестера, да, есть огромная заслуга торговли хлопком в том, чем стал Манчестер, да, у хлопка есть связь с рабством.

Рабство было жестокой вещью, от которой так или иначе страдало бесчисленное множество людей, этого нельзя отрицать, но история с хлопковыми полями осталась в прошлом. Это история из ушедшей эпохи, когда мир был совершенно другим. Люди нажили огромные состояния на работорговле, на хлопке, сахаре. 

Но должны ли «Юнайтед», «Сити» и сам город менять эмблему и герб, чтобы ублажить некоторых? Думаю, нет. Не думаю, что кто-то из болельщиков этих команд когда-либо усматривал связь эмблемы с рабством и отказывался носить или покупать что-то с этой символикой. Ни один игрок не отказался бы подписать контракт с этими клубами из-за эмблемы и ее связи с рабством. Никто бы не подумал так, даже не догадался бы об этом.

Эмблема такая, какая есть. Ее удаление, снос статуй, переименование улиц и зданий никак не изменят того, что было раньше. История такая, какая есть.

Расизм – это то, без чего мир может обойтись. И в этом аспекте следует сделать больше, чем беспокоиться о корабле, который плыл неизвестно куда и вез неизвестно что», – сказал автор книг об истории «Манчестер Юнайтед» Иэн Маккартни.

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47 комментариев

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Подлый Интригант
Ответ Иван Иванов
Я пару лет назад на круизном лайнере катался. Эт чё получается теперь я тоже расист? 🤔
расист буржуй
+113
0
+113
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Подлый Интригант
Корабль - изобретение расистов. Так и запишем
+102
-1
+101
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Иван Иванов
Я пару лет назад на круизном лайнере катался. Эт чё получается теперь я тоже расист? 🤔
+82
-3
+79
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Maxim Nimes
Когда Моргана Фримена спросили как по его мнению бороться с расизмом, ответ был: перестать разговаривать об расизме. Надоело уже слушать как черные ноют по любому поводу. Не угодил им в чем либо, все ты расист. Рабство было до черных рабов, хватит уже ныть
+46
-2
+44
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Deathspell Omega
Ответ Иван Иванов
Я пару лет назад на круизном лайнере катался. Эт чё получается теперь я тоже расист? 🤔
Ты теперь Себастьян Перейра, торговец черным деревом, а не Иван Иванов...
+11
0
+11
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Hong Kil
Ответ Maxim Nimes
Когда Моргана Фримена спросили как по его мнению бороться с расизмом, ответ был: перестать разговаривать об расизме. Надоело уже слушать как черные ноют по любому поводу. Не угодил им в чем либо, все ты расист. Рабство было до черных рабов, хватит уже ныть
При этом он заявил, что обращение "афроамериканец" является расизмом.
+10
0
+10
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AurelioDeLaurentis
Очень рассудительно обьяснил, respect этому человеку 👏👏👏👏👏
+8
0
+8
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Patriarkh Kirill
Ответ Maxim Nimes
Когда Моргана Фримена спросили как по его мнению бороться с расизмом, ответ был: перестать разговаривать об расизме. Надоело уже слушать как черные ноют по любому поводу. Не угодил им в чем либо, все ты расист. Рабство было до черных рабов, хватит уже ныть
Старина Морган ерунду не скажет
+7
-1
+6
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кабан галльский
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
всю историю существования всех грабили, уничтожали эти бритты.
испанцы, голландцы, французы, португальцы, русские, немцы, японцы и тд. Все великие державы прошлого были рады выкачать ресурсы из далеких территорий. С этим ничего не поделаешь, это часть истории, так же и африканцы и индейцы рубили друг друга порой хлеще белых. Просто поразительно что люди говорят "расизм пережиток прошлого", но потом они начинают воевать с прошлым, хотя прошлое само по себе пережиток.
+7
-2
+5
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ман сити фейк
Ответ Подлый Интригант
расист буржуй
Ты чё коммунист?
+7
-3
+4
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Подлый Интригант
Ответ ман сити фейк
Ты чё коммунист?
Да, вопросы?
+7
-4
+3
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Hong Kil
Наверное только в России может быть такой клуб, где раб, наоборот присутствует на эмблеме. И можно тыкать, при случае, этим колонизаторам.
+4
-1
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Подлый Интригант
И в подъездах нассали. Помним. Проходили
не актуально.
+5
-3
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Deze Deze
Стакан (хотя, к черту стакан - полновесный кег!) отборнейшего эля этому джентльмену. Так разложил, что хочется хлопать стоя. Особенно вот этот момент: "Это история из эпохи, когда мир был совершенно другим."

Одна беда - болезные всё равно не поймут этих аргументов (именно поэтому они и болезные). Ну, ничего, хотя бы эль в достойного человека израсходуем )))
+2
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Maxim Nimes
Когда Моргана Фримена спросили как по его мнению бороться с расизмом, ответ был: перестать разговаривать об расизме. Надоело уже слушать как черные ноют по любому поводу. Не угодил им в чем либо, все ты расист. Рабство было до черных рабов, хватит уже ныть
где найти цитатник Фримана? а. о цитатник Стетхэма наизусть знаю
+1
0
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Артём Стёпин
очень здравые рассуждения.
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&_Bishep_&
Срубить все плантации в мире. Запретить хлопок, кофе и табак.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ ман сити фейк
Пруфы?
гугл.
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Мощные ягодицы Азара
Ясно, расист.
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Аморалинни
Какой-то супер базированный гигачад
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Евгений Квасников
полностью согласен. золотые слова!!!!!
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wolkov
Ответ кабан галльский
испанцы, голландцы, французы, португальцы, русские, немцы, японцы и тд. Все великие державы прошлого были рады выкачать ресурсы из далеких территорий. С этим ничего не поделаешь, это часть истории, так же и африканцы и индейцы рубили друг друга порой хлеще белых. Просто поразительно что люди говорят "расизм пережиток прошлого", но потом они начинают воевать с прошлым, хотя прошлое само по себе пережиток.
ну ка, ну ка, из какой такой "далекой территории" Российская империя выкачивала ресурсы? просвяти меня
+1
-1
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Muga Gappaev
Отменяем корабли
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Dronetz02
А вот Зенит корабль с логотипа убрал )
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гилберт
Ответ ман сити фейк
Ты чё коммунист?
Колумнист.
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