Сэвидж об автоголе Маласии в матче с «Севильей»: «Он выключается из игры и ужасно обороняется»
Робби Сэвидж раскритиковал игру Тирелла Маласии в матче с «Севильей» (2:2).
Защитник «Манчестер Юнайтед» забил автогол в первой игре 1/4 финала Лиги Европы.
«Маласиа выключается из игры, пуская все на самотек. Он ужасно обороняется», – сказал экс-хавбек сборной Уэльса.
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Наверно из-за этого его Севилья не хочет покупать, слишком хорош видимо
А то что парень до этого пол сезона косяки не совершал, в отличие от некоторых псевдозащитников нормально обороняется про это мигом забудут