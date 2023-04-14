Сэвидж об автоголе Маласии в матче с «Севильей»: «Он выключается из игры и ужасно обороняется»

Теги Манчестер Юнайтед Робби Сэвидж Севилья Лига Европы УЕФА Тирелл Маласиа Футбол

Робби Сэвидж раскритиковал игру Тирелла Маласии в матче с «Севильей» (2:2).

Защитник «Манчестер Юнайтед» забил автогол в первой игре 1/4 финала Лиги Европы.

«Маласиа выключается из игры, пуская все на самотек. Он ужасно обороняется», – сказал экс-хавбек сборной Уэльса.

«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ

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14 комментариев

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Gaizka Mendieta Zabala
Маласия ужасен, а Магуайр ещё лучше.
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SegaYasch
Ответ yurist Cherchesova
Лучше бы Теллеса оставили чем это бревно купили
Ммм, ну да, Теллес же куда лучше Маласии
Наверно из-за этого его Севилья не хочет покупать, слишком хорош видимо
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Диер Ташкент
Всегда найдутся "умные" люди, кто после одной ошибки готовы игрока с дермом смещать
А то что парень до этого пол сезона косяки не совершал, в отличие от некоторых псевдозащитников нормально обороняется про это мигом забудут
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Алексей Толстюк
Ответ Amalfitano
Маласия вообще не уровень МЮ. Он и атакует ужасно. Ему требуется больше времени и больше касаний, чтобы пробить или сделать опасный пас. От того его запоздалые пасы перестают быть острыми и опасными. Но тут как и с Вергорстом в клубе. Непонятные хотелки Тен Хага по формированию состава.
Он напоминает мне Бютнера. Тот тоже вроде и техничный был и с ударом, но что-то не хватало
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Joker17
Ответ Amalfitano
Маласия вообще не уровень МЮ. Он и атакует ужасно. Ему требуется больше времени и больше касаний, чтобы пробить или сделать опасный пас. От того его запоздалые пасы перестают быть острыми и опасными. Но тут как и с Вергорстом в клубе. Непонятные хотелки Тен Хага по формированию состава.
С Вегхорстом какие претензии? Роналду ушёл, нужна была замена, но денег на зимнее ТО руководство не дало. Только аренды. Взяли, кого смогли взять. Как и в случае с Забитцером
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Руслан Чесебиев
По моему Телес будет полезнее чем Маласиа
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Артём Алиев
Где все фанаты Маласии, которые в начале сезона восхищались, какой топчик этот Маласи, в Люку Шоу пора на банку, а то и вообще на выход ?
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red hikkikomori
Ответ FanLFC
то есть продать Фернандеша, Решфорда, Лисандро?)
чтобы построить новое, проще снести до основания старое, чем постоянно пытаться отремонтировать
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Samsung Galaxy
Маласия показал себя всего , в течение трех минут : сначала в чужой штрафной , в убойной позиции сделал пять касаний , пока не закрыли, и собственно первый гол. Неужели Уильямс настолько плох , что играет вот это.......
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Amalfitano
Маласия вообще не уровень МЮ. Он и атакует ужасно. Ему требуется больше времени и больше касаний, чтобы пробить или сделать опасный пас. От того его запоздалые пасы перестают быть острыми и опасными. Но тут как и с Вергорстом в клубе. Непонятные хотелки Тен Хага по формированию состава.
+6
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yurist Cherchesova
Лучше бы Теллеса оставили чем это бревно купили
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red hikkikomori
Ответ FanLFC
то есть продать Фернандеша, Решфорда, Лисандро?)
Да)
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FanLFC
Ответ red hikkikomori
Мой рецепт успеха для МЮ : клуб покупают катарцы, берут в конце сезона тренером Каррика, распродают всех , кроме Каземиро и игроков до 23 лет, покупают Мбаппе. ИМХО
то есть продать Фернандеша, Решфорда, Лисандро?)
+2
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+2
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red hikkikomori
Мой рецепт успеха для МЮ : клуб покупают катарцы, берут в конце сезона тренером Каррика, распродают всех , кроме Каземиро и игроков до 23 лет, покупают Мбаппе. ИМХО
0
-6
-6
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