Сэвидж об автоголе Маласии в матче с «Севильей»: «Он выключается из игры и ужасно обороняется»

Робби Сэвидж раскритиковал игру Тирелла Маласии в матче с «Севильей» (2:2).

Защитник « » забил автогол в первой игре 1/4 финала .

« выключается из игры, пуская все на самотек. Он ужасно обороняется», – сказал экс-хавбек сборной Уэльса.

«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ