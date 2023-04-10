«Барса» продлит контракт с Бальде до 2027-го с отступными 1 млрд евро. Защитника заверили, что соглашение зарегистрируют

Теги Барселона Ла Лига деньги Алекс Бальде Футбол

«Барселона» близка к продлению контракта с Алексом Бальде до 2027 года

По сообщениям Diario Sport, на этой неделе стороны достигнут договоренности о новом соглашении. Отступные за 20-летнего игрока составят 1 млрд евро.

Испанец получил гарантии от руководства клуба, что на него по-прежнему будут рассчитывать как на игрока стартового состава.

Кроме того, Бальде заверили, что с регистрацией его контракта в Ла Лиге не возникнет проблем, так как «блауграна» намерена в первую очередь зарегистрировать контракты нынешних игроков, и только после этого приступать к трансферам.

В 23 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Алекс отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.

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34 комментария

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Momos
Дожились, за негра по миллиард отпускных назначают. Раньше таких по 20 фунтов купить можно было и гораздо более выносливых.
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Power Lifting
Ответ Мовсар Германия
почему не 999,999🍋 ведь так ценник выглядит привлекательнее)) глядишь ПСЖ купил бы
ФК «Эльдорадо»
Отступные за Бальде всего 999 999 999,99
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Анвар Масимов
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Я объясню причины, по которым так думаю. Сектанство - раз, переманивание ЛЮБЫМИ путями футболистов в свой клуб из других команд - два, тупое руководство - три.
а что это у фаната середняка АПЛ так бомбит от новостей про неменуемого чемпиона Ла лиги
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ ЭкспертДиванный
еще парочку запятых и твой коммент можно в мусор выбросить
ты свой зря оттуда достал, смысла 0, минусов будет под сотню
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Alex1104
Бред какой-то ##ллиарды прописывать в контрактах.
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Виктор Кашшаи
Новый Альфонсо Дэвис
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alberto-m
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Кто болеет за Барселону, у того нет ни совести, ни чести, ни принципов Главный гнойник еврофутбола, футбольное оскорбление любого адекватного фаната.
Хорошо что ты не относишься к адекватным фанатам
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alberto-m
Ответ ConorNite
Такое ощущение, что новости из параллельной Вселенной.. Какие 1 млрд евро ? Даже если это сумма, чтобы другие клубы держались подальше. 1 млрд за человека, который просто пинает мяч.. Это же слишком
222 за Нея!!!
200 лямов в год для КР7!!!
400 лямов в год для МЕССИ!!!
Ты до сих пор удивляешься цифрам???
Кстати в баскетболе чуваки получают намного больше
А как тебе Например "За бой с Пакьяо я заработал $300 миллионов, с Макгрегором – 350». Таких гонораров Мейвезер добился за 2 боя!!!!!!!!!!
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Муслим Атангулов
Ответ ConorNite
Такое ощущение, что новости из параллельной Вселенной.. Какие 1 млрд евро ? Даже если это сумма, чтобы другие клубы держались подальше. 1 млрд за человека, который просто пинает мяч.. Это же слишком
надоели вы , как тупые делаете выводы из ничего , сперво матчи смотрите , а потом уже что то пишите , если про него непишут как про холанда это незначит что игрок полное дерево
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ЭкспертДиванный
Ответ Нурбол Жумаскалиев
бред какой, ПСЖ мусор не покупает, разве что бесплатно может подобрать из барсы.
еще парочку запятых и твой коммент можно в мусор выбросить
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alberto-m
Ответ Мовсар Германия
почему не 999,999🍋 ведь так ценник выглядит привлекательнее)) глядишь ПСЖ купил бы
Такая цена специально для Челси.
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alberto-m
Ответ Muhammad Juraev
Такое чувство, что ты такими комментами рофлишь синий мешок из середины АПЛ)
Меня больше забавляет ,как всё время проигрывая, Они до сих пор остаются в середине ????что за фигня в АПЛ происходит . По-моему этот синий мешок купил главу АПЛ
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alberto-m
Ответ DolJun
всегда забавляют эти надуманные ценники на барселонскую древесину) этого пассажира и за десятку никто не купит)
Дорогуша ,ты оклемалась после очередного поноса???
Как тебе жизнь после Гарри Поттера???
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Подлый Интригант
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Говорю же - секта
у тебя чикен на эмблеме, уймись
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Мовсар Германия
почему не 999,999🍋 ведь так ценник выглядит привлекательнее)) глядишь ПСЖ купил бы
бред какой, ПСЖ мусор не покупает, разве что бесплатно может подобрать из барсы.
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GuruFutbola
Прекрасно, что лучшая академия мира каждый год выпускает игроков, которые начинают играть в старте топ клуба, ждем в новом сезоне нового гения и голден бой Алехандро
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Muhammad Juraev
Ответ DolJun
всегда забавляют эти надуманные ценники на барселонскую древесину) этого пассажира и за десятку никто не купит)
Такое чувство, что ты такими комментами рофлишь синий мешок из середины АПЛ)
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Kyancey
Ответ Lindeman
Комментарий удален модератором
Повторно написал в им в поддержку, что очередную воду типа «отправляйте жалобы, мы как-нибудь рассмотрим»
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Подлый Интригант
Бальде>гигз
Говорю же - секта
+6
-5
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Lindeman
Ответ Kyancey
Комментарий удален пользователем
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Подлый Интригант
Бальде>гигз
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-3
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LIVERPOOL18921503/25052005
Я объясню причины, по которым так думаю. Сектанство - раз, переманивание ЛЮБЫМИ путями футболистов в свой клуб из других команд - два, тупое руководство - три.
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f0rmoceft
Гави тоже обещают до сих пор.
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Kyancey
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ARTEM PROKAZOV
Ответ ConorNite
Такое ощущение, что новости из параллельной Вселенной.. Какие 1 млрд евро ? Даже если это сумма, чтобы другие клубы держались подальше. 1 млрд за человека, который просто пинает мяч.. Это же слишком
Блин, это формальность, присущая Ла Лиге
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