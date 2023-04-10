«Барса» продлит контракт с Бальде до 2027-го с отступными 1 млрд евро. Защитника заверили, что соглашение зарегистрируют
«Барселона» близка к продлению контракта с Алексом Бальде до 2027 года
По сообщениям Diario Sport, на этой неделе стороны достигнут договоренности о новом соглашении. Отступные за 20-летнего игрока составят 1 млрд евро.
Испанец получил гарантии от руководства клуба, что на него по-прежнему будут рассчитывать как на игрока стартового состава.
Кроме того, Бальде заверили, что с регистрацией его контракта в Ла Лиге не возникнет проблем, так как «блауграна» намерена в первую очередь зарегистрировать контракты нынешних игроков, и только после этого приступать к трансферам.
В 23 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Алекс отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.
Отступные за Бальде всего 999 999 999,99
200 лямов в год для КР7!!!
400 лямов в год для МЕССИ!!!
Ты до сих пор удивляешься цифрам???
Кстати в баскетболе чуваки получают намного больше
А как тебе Например "За бой с Пакьяо я заработал $300 миллионов, с Макгрегором – 350». Таких гонораров Мейвезер добился за 2 боя!!!!!!!!!!
Как тебе жизнь после Гарри Поттера???