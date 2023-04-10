«Барса» продлит контракт с Бальде до 2027-го с отступными 1 млрд евро. Защитника заверили, что соглашение зарегистрируют

«Барселона» близка к продлению контракта с Алексом Бальде до 2027 года

По сообщениям Diario Sport, на этой неделе стороны достигнут договоренности о новом соглашении. Отступные за 20-летнего игрока составят 1 млрд евро.

Испанец получил гарантии от руководства клуба, что на него по-прежнему будут рассчитывать как на игрока стартового состава.

Кроме того, заверили, что с регистрацией его контракта в не возникнет проблем, так как «блауграна» намерена в первую очередь зарегистрировать контракты нынешних игроков, и только после этого приступать к трансферам.

В 23 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Алекс отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.