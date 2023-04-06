Прибыль «Оренбурга» сократилась в 18,3 раза в 2022-м – до 2,7 млн рублей

Прибыль «Оренбурга» сократилась в 18,3 раза в 2022 году

По итогам 2022 года чистая прибыль клуба составила 2,7 млн рублей, следует из финансовой отчётности клуба.

Годом ранее «Оренбург» зафиксировал прибыль в 50,5 млн рублей.

Доход клуба за отчетный период увеличился на 52,8% и составил 1,34 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла почти в два раза – до 1,4 млрд.

Общая сумма поступлений превысила 2,2 млрд рублей. За год этот показатель вырос более чем в два раза. Помимо доходов от обычной деятельности, «Оренбург» заработал 128,2 млн рублей на аренде и продаже лицензий. Еще 506 млн рублей – это «прочие поступления».

Фонд оплаты труда клуба за 2022 год вырос на 67,6% и достиг отметки в 799,7 млн рублей.

Напомним, в Первой лиге в прошлом сезоне « » стал третьим. В стыках клуб обыграл «Уфу» и вышел в . После 21 тура в чемпионате России «Оренбург» занимает 7-е место, набрав 32 очка.