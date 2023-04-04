С «Рединга» сняли 6 очков за финансовые нарушения. Отрыв от зоны вылета из Чемпионшипа за 7 игр до конца – 1 очко

С «Рединга» сняли 6 очков из-за финансовых нарушений

« » подтвердил, что с клуба сняли 6 очков за допущенные финансовые нарушения.

Клубы Чемпионшипа не должны терпеть убытки на сумму более 39 миллионов фунтов за 3 года, но убытки «Рединга» за этот период были больше. Из-за этого в ноябре 2021 года с «Рединга» уже сняли 6 очков. Тогда же клуб согласовал с лигой бизнес-план, который должен был выполнить, чтобы избежать дальнейших наказаний. Исполнить его «Рединг» не сумел, поэтому сейчас клуб потерял еще 6 очков.

После вынесенного наказания «Рединг» на одно очко опережает команды, идущие в зоне вылета Чемпионшипа. До конца сезона осталось 7 игр.