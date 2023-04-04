С «Рединга» сняли 6 очков за финансовые нарушения. Отрыв от зоны вылета из Чемпионшипа за 7 игр до конца – 1 очко
С «Рединга» сняли 6 очков из-за финансовых нарушений
«Рединг» подтвердил, что с клуба сняли 6 очков за допущенные финансовые нарушения.
Клубы Чемпионшипа не должны терпеть убытки на сумму более 39 миллионов фунтов за 3 года, но убытки «Рединга» за этот период были больше. Из-за этого в ноябре 2021 года с «Рединга» уже сняли 6 очков. Тогда же клуб согласовал с лигой бизнес-план, который должен был выполнить, чтобы избежать дальнейших наказаний. Исполнить его «Рединг» не сумел, поэтому сейчас клуб потерял еще 6 очков.
После вынесенного наказания «Рединг» на одно очко опережает команды, идущие в зоне вылета Чемпионшипа. До конца сезона осталось 7 игр.
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