Квеквескири о ЦСКА: «Некрасиво, когда такая большая команда тянет время. Только давишь – они упали, и ВАР на пять минут»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Факел видеоповторы Мойзес Барбоза Ираклий Квеквескири Виллиан да Силва Роша Футбол

Футболист «Факела» Ираклий Квеквескири укорил ЦСКА в намеренной затяжке времени

Ираклий Квеквескири считает, что ЦСКА намеренно тянул время в матче с «Факелом» в 21-м туре Мир РПЛ. Армейцы на выезде обыграли клуб из Воронежа со счетом 2:0.

– Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво.

– Реально считаешь, что ЦСКА валялся и в футбол не играл?

– А вы не видели? Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат. Ну ладно.

Человек смотрит ВАР 20 минут. Это сбивает ритм игры. У нас был неплохой ритм во втором тайме. Начинали давить. Эти хитрости сбивают ритм.

И плюс им добавляется ВАР. Только давишь – они раз, упали. Два – ВАР на пять минут. Что поделаешь, – сказал полузащитник «Факела».

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18 комментариев

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.ru
а Ираклий в тренде... потрындеть про затяжку времени сейчас модно
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Vagner01
А при чем тут я? Может ещё ЦСКА должен был поле в этом колхозе подготовить?
Куда там,-пупы земли😏
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Bartez1986
это же тот самый честный игрок в футбол, который от касания руки Пруцева в шею свалился, как подкошенный? знает, о чем говорит
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притвиц
Самое просто искать причину проигрыша в чьих-то действиях , но не в игре команды, ну забивали три гола и выиграли бы.
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LOTOS16-49
Вам ужасно тупит
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arspurs9
Когда Факел так делал в матче со Спартаком, то никого это не смущало.
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Caniball
Что же ты не говорил, дядя такой взрослый с бородой, после матча со Спартаком, что ничего не было, и сам подлез под маленького Прутцева, который даже не выпрыгивал, что вар смотрели долго и вообще пенальти не нужно было назначать.
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Юрий Кечко
Вообще то время могут тянуть только против Спартака , не в курсе что ли ?
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Andrew Petrov
с варом беда факт,незнаю куда они звонят или пишут и ждут по 5-6мин ответ или команду,что можно смотреть 5мин!?🤔
+2
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+2
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kulik13
В московском матче, когда поставили пенальти в пользу Факела, мягко говоря, не очень очевидный, и так же ВАР смотрели долго, что-то никто не возмущался из Воронежа.
+28
-2
+26
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Aleksey Yashin
Причем здесь ЦСКА и некомпетентность судей, которые смотрят ВАР 5 минут, и затем зовут главного посмотреть на пару-тройку минут еще?
+22
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+22
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Vagner01
Ответ Андрей Саввин
Вот пришел бы и подготовил
А при чем тут я? Может ещё ЦСКА должен был поле в этом колхозе подготовить?
+2
-2
0
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Toni Tvist
Не знаю кто там и куда падал, счёт по игре и претензии не совсем понятны.
Факелу удачи
+3
-1
+2
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Гусеконь
действительно плохо, что вар так долго смотрели. И то не поставили второй пенальти, который тоже был
+16
-1
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Ален Делон
Кмк это судейская тема,а не конкретно претензия к игрокам гостей.
0
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Андрей Саввин
Ответ Vagner01
Ну и бред! Лучше бы поле подготовили что бы оно не было мягким как перина а не ныли!
Вот пришел бы и подготовил
+3
-8
-5
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charly_54
20 минут смотрели вар? Ну-ну
+7
-1
+6
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Vagner01
Ну и бред! Лучше бы поле подготовили что бы оно не было мягким как перина а не ныли!
+5
-3
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