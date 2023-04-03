Квеквескири о ЦСКА: «Некрасиво, когда такая большая команда тянет время. Только давишь – они упали, и ВАР на пять минут»
Футболист «Факела» Ираклий Квеквескири укорил ЦСКА в намеренной затяжке времени
Ираклий Квеквескири считает, что ЦСКА намеренно тянул время в матче с «Факелом» в 21-м туре Мир РПЛ. Армейцы на выезде обыграли клуб из Воронежа со счетом 2:0.
– Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво.
– Реально считаешь, что ЦСКА валялся и в футбол не играл?
– А вы не видели? Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат. Ну ладно.
Человек смотрит ВАР 20 минут. Это сбивает ритм игры. У нас был неплохой ритм во втором тайме. Начинали давить. Эти хитрости сбивают ритм.
И плюс им добавляется ВАР. Только давишь – они раз, упали. Два – ВАР на пять минут. Что поделаешь, – сказал полузащитник «Факела».
Факелу удачи