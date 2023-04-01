Где смотреть Аль-Адала – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 4 апреля
Во вторник, 4 апреля, сыграют Аль-Адала и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Адала – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
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