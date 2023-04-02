Мбаппе и Хакими пришли на день рождения ультрас «ПСЖ» KST. Килиан пообещал выиграть Лигу 1

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили мероприятие в честь 15-летия ультрас «ПСЖ» KST.

Как сообщает GFFN, на праздновании Мбаппе произнес речь, в которой назвал текущий сезон не лучшим для команды. Ранее «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Марселю» в 1/8 финала, и завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».

«Это был не лучший сезон… Но мы намерены продолжать, чтобы успешно завершить его и выиграть лигу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, набрав 66 очков в 28 матчах. В 29-м туре парижане сыграют с «Лионом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: twitter.com/psg_chief

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19 комментариев

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Andrew Chepaylo
Ответ Геннадий Тимченко
а чего пешеход с травмированным клоуном к болельщикам не пришли❓🤔как-то некрасиво, ведь денег им платят гораздо больше, чем Хакими🤬
В контракте не прописано
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Я всех их сделал
Мбаппе человек слова и на ветер их не бросает, сказал выиграют, значит выиграют, я верю что им по силам это, хоть задача и не из простых прямо скажем
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umnik3
Свалит в Реал, а вы строчите
0
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Комил Мирзаев
Ответ Геннадий Тимченко
а чего пешеход с травмированным клоуном к болельщикам не пришли❓🤔как-то некрасиво, ведь денег им платят гораздо больше, чем Хакими🤬
пешеход больше чем ПСЖ, этим всё сказано
+1
-1
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Fan de PSG depuis 2002
Allez les parisiens !

Большие победы ещё впереди. Все будет хорошо.
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ dreamstep
Такими темпами Мбаппе будет обещать что приложит все усилия чтобы выйти на поле, как говорится амбициозные цели!
а чего пешеход с травмированным клоуном к болельщикам не пришли❓🤔как-то некрасиво, ведь денег им платят гораздо больше, чем Хакими🤬
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Костя Киреев
Очень амбициозное обещание. Уж прям цель так цель.
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cektor
Как будто в лиге 1 есть конкуренты …
+3
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dreamstep
Такими темпами Мбаппе будет обещать что приложит все усилия чтобы выйти на поле, как говорится амбициозные цели!
+9
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+8
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Мадридито
Базовые слова каждый год одно и тоже
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Джавез Тилл
Качек в 4:3
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Ansu Fati
«Килиан пообещал выиграть Лигу 1» 😂😂
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Александр Зубков
Кто угадает что за футболист за бразильским флагом? Раи?
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MishaFCZ
Еще нехватало чтобы они его не выиграли
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Екн Лор
Один из ПСЖ уже пообещал вернуть кубок ЛЧ на Камп Ноу. Но с Лигой 1 конечно будет попроще
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Рашпель793
Будет сложно выполнить такое обещание, но парни справятся 💪
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Best game on Earth
Зашёл с козырей, в общем.
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Mr@k123
А что ему еще осталось обещать...
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прощай Роналду
🤣🤣🤣🤣🤣👍🏻💪🏻 Мбуппи ты в натуре Мбуппи)))
+1
-8
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А. Мостовой
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