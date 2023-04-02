и посетили мероприятие в честь 15-летия ультрас « » KST.

Как сообщает GFFN, на праздновании Мбаппе произнес речь, в которой назвал текущий сезон не лучшим для команды. Ранее «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Марселю» в 1/8 финала, и завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».

«Это был не лучший сезон… Но мы намерены продолжать, чтобы успешно завершить его и выиграть лигу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, набрав 66 очков в 28 матчах. В 29-м туре парижане сыграют с «Лионом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: twitter.com/psg_chief